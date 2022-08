Patuanelli, Mipaaf: Seguire Agenda Parisi. Bene i 200 mln per le aziende, ma non bastano. Prevedere molte più risorse per il 2023

“Tra le tante Agende che vengono proposte l’agenda Parisi sembra quella più seria e urgente ed alla quale vanno date risposte concrete.”

Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli nel corso del suo intervento a Radio24.

“Le politiche che mirano a invertire una situazione climatica ambientale che sta diventando sempre più insostenibile, sono politiche di lungo termine che non portano un beneficio politico immediato. La politica ormai è quella del tweet per avere un immediato riscontro elettorale. Credo invece che il Movimento5Stelle debba far propria l’agenda Parisi, da do risposte concrete ai giovani.

I 200 mln stabiliti ieri dal decreto non sono una risorsa sufficiente ma il fondo di solidarietà nazionale agisce ex post, prima si deve attendere la fine dello stato di calamità, si valutano i danni e poi si interviene. Noi abbiamo allocato per il 2022 200 milioni perché riteniamo di non essere in grado di qualificare tutto il range di danno che le aziende agricole hanno avuto, anche perché quello siccitoso è un evento che continua ad avere effetti.

Il governo che verrà dovrà prevedere per il 2023 e gli anni successivi un incremento molto ingente di queste risorse, così da aiutare le aziende. In questo momento non potevano allocare risorse che non siamo in grado di spendere entro il 2022.”