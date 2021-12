Pensioni: AIC, emendamento Nannicini è decisivo, ora accordo Italia-Albania entro il 2022

“Siamo molto soddisfatti per il decisivo passo avanti verso l’accordo pensionistico tra Italia e Albania che è stato fatto grazie all’emendamento in Bilancio presentato dal senatore Tommaso Nannicini e finalmente approvato”, afferma Giuseppino Santoianni, Presidente dell’Associazione Italiana Coltivatori. L’immigrazione albanese verso l’Italia è iniziata 30 anni fa e oggi quella albanese è una comunità solidamente parte della società italiana, con circa 600mila cittadini residenti, tra chi ha acquisito anche la cittadinanza italiana e chi è soggiornante di lungo o breve periodo, 150mila alunni che frequentano le scuole italiane di ogni ordine e grado e quasi 10mila studenti universitari. “Come AIC ci siamo schierati al fianco della comunità albanese che chiede da anni a gran voce l’accordo, abbiamo firmato anche la petizione consegnata poi al Ministro Orlando, per noi è una questione di giustizia, si tratta di dare a questi cittadini i contributi che hanno versato con il duro lavoro. Non dimentichiamo inoltre che è in crescita il numero di italiani residenti nel Paese delle Aquile che beneficeranno allo stesso modo dell’accordo”, - sottolinea Santoianni – “ora con l’approvazione dell’emendamento Nannicini non ci sono più alibi, ci aspettiamo che i Governi si mettano al lavoro e la convenzione entri in vigore entro il 2022”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK