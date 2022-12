Pesca, Alleanza Cooperative: grazie a Lollobrigida per conferma deroga fino al 2025 per Taglia minima vongole

Soddisfazione di un settore che conta 20 mila tonnellate pescate l'anno, per un giro d’affari di 60 milioni di euro che diventano 140 milioni considerando l'intera filiera

È arrivato l'atteso via libera dall'Unione europea alla proroga per altri 3 anni che consentirà all'Italia di pescare fino a tutto il 2025 anche le vongole con taglia a 22 millimetri, contro i 25 millimetri imposti nel resto di Europa.

“Un provvedimento atteso - dichiara ad AGRICOLAE l’Alleanza delle Cooperative - vista la scadenza della precedente derogata fissata a fine anno; un atto indispensabile per la sopravvivenza del comparto. Sono state comprese e ascoltate – prosegue la cooperazione - le nostre richieste. Siamo soddisfatti perché senza questo via libera di fatto si sarebbe messo in ginocchio un settore molto importante che conta 20 mila tonnellate pescate l'anno, per un giro d’affari di 60 milioni di euro che diventano 140 milioni considerando l'intera filiera. Una scelta di buon senso che non danneggia la risorsa e supportata da evidenze scientifiche, che dimostrano come in Italia difficilmente si riescono a raggiungere dimensioni per le vongole che raggiungo i 25 millimetri. Ringraziamo – conclude l’Alleanza- tutti coloro che hanno contribuito a questo ottimo risultato, dimostrando ancora una volta che il gioco di squadra è la soluzione vincente. Un grazie al Masaf e ai nostri parlamentari europei che hanno saputo formulare le giuste argomentazioni che hanno permesso alla Commissione europea e allo STECF (Comitato Tecnico Scientifico di supporto all’Ue) per aver capito le ragioni degli operatori italiani”.