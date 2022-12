Pesca: Alleanza Cooperative, via libera pesca gambero rosso salva menu Natale made in Italy da import extra Ue

Il via libera del ministro Lollobrigida alla riapertura della pesca del gambero rosso, chiusa da settembre, fa tirare un sospiro di sollievo ai produttori del mar ligure, del Tirreno e della Sardegna che non avendo esaurito le loro quote individuali ora possono riprendere la pesca. “Una decisione che ‘salva’ il menu di Natale made in Italy da una eccessiva importazione extra Ue. I nostri pescatori potranno finalmente tornare a catturare e portare sui mercati questo crostaceo molto apprezzato dai consumatori.” Così l’Alleanza delle Cooperative commenta il provvedimento ministeriale appena emanato. “Sono state accolte le nostre richieste. Una decisione molto atteso dalla categoria perché in questo periodo dell’anno si registrano i maggiori consumi di prodotti ittici. Una preoccupazione colta dal ministro Lollobrigida che ha saputo dare risposte tempestive agli operatori. Difesa che auspichiamo anche per il 2023 con l’apertura di una discussione che possa apportare i necessari aggiustamenti al decreto gamberi per evitare alcune delle criticità evidenziate nel 2022”.