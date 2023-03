Pesca, Cerreto (FdI): tema sicurezza centrale, affrontare dibattito in Ue. VIDEOINTERVISTA

“Noi oggi siamo qui intanto per ricordare quella bruttissima pagina della storia della pesca italiana che purtroppo occorse ai nostri diciotto pescatori che nel settembre del 2020 furono sequestrati da militari libici e che con grande dignità e grande onore subirono una prigionia di 108 giorni. Bene oggi ha fatto la Cisl a presentare questo cortometraggio che ci ricorda quei giorni, in cui il sistema Italia nella sua interezza, devo dire la verità, si mobilitò a tutela e per liberare quei pescatori. Ed è stato un fatto importante che ovviamente rimette sul tavolo delle tematiche che sono ancora attuali: la sicurezza per la pesca extraeuropea nei confronti dei paesi transfrontalieri ed extra Ue come si vede è ancora di grande attualità.”

Così Marco Cerreto, FdI, a margine dell’incontro “Centootto. Storie di pesca, incontri e scontri nel Mediterraneo” (il docufilm che narra il sequestro in Libia dei pescatori siciliani) svoltosi alla Camera dei Deputati.

“Il 7 febbraio 2023 altri due pescherecci mazaresi hanno rischiato di fare la stessa fine se non fosse stato per la nostra Capitaneria di porto che garantisce la sicurezza in acque internazionali e che va ringraziata perché garantisce per quanto possibile la sicurezza dei nostri pescherecci. Potevamo assistere ancora a una tragedia di questo genere.

Questa vicenda evidentemente apre un vulnus: l’opinio iuris della Libia che annette le dodici miglia di acque esclusive territoriali, concentrando su questo calcolo altre dodici miglia al largo del golfo della Cirenaica. Questo apre un dibattito che deve essere affrontato con le amministrazioni competenti in sede europea perché vanno riarmonizzati gli accordi internazionali in materia di pesca, non soltanto per motivi di sicurezza ma anche per un problema commerciale.

Quello che accade anche con la Tunisia, che a volte comporta il fatto che i nostri pescatori rispettano il fermo obbligatorio, come è giusto che sia, in ossequio ai regolamenti europei, poi di fatto si vedono le imbarcazioni tunisine che sconfinano e che pescano il nostro prodotto e che lo immettono anche sul mercato italiano, questo a danno ovviamente del sistema Italia.”