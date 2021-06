Pesca: Gadda (Iv), chiarire su chiusura catture accessorie tonno rosso

“Ancora non è stato pubblicato dal Mipaaf il decreto che fissa le disposizioni per la Campagna 2021 di pesca del tonno rosso, eppure la scorsa settimana una circolare ministeriale ha disposto la chiusura delle catture accessorie per raggiungimento dell’ammontare assegnato alla quota indivisa. Questa situazione sta creando una ingiusta sperequazione tra imprese nazionali alle quali non è stata garantita la medesima possibilità di accesso alla pesca, sbarco e commercializzazione del tonno rosso, visto che questa preziosa risorsa ittica non raggiunge nel medesimo periodo le coste italiane, ma risale da sud a nord lungo le coste tirreniche e adriatiche". Lo dichiara Maria Chiara Gadda, capogruppo di Italia Viva in commissione Agricoltura, annunciando il deposito di una interrogazione.

“Non si capisce - continua - come mai il Mipaaf non abbia confermato la misura fatta nel 2020 dalla ministra Bellanova. Tramite una equa ripartizione della quota indivisa in funzione dell’effettivo andamento e della distribuzione geografica delle catture, tutte le imprese della piccola pesca della Penisola non autorizzate alla cattura bersaglio del tonno rosso, ma iscritte nei registri della Direzione Marittima, avevano infatti potuto lavorare. Per dare un ordine di grandezza, le imprese della piccola pesca liguri, dove il tonno arriva alla fine della campagna di pesca, hanno registrato un calo di catture accessorie pari a circa il 70% rispetto ai volumi pescati nel 2020”, spiega Gadda.

“Serve dunque fare chiarezza sul perché non sia ancora stato pubblicato il decreto ministeriale legato alla Campagna di pesca del tonno rosso per l’anno 2021 e trasparenza sui quantitativi, suddivisi per Direzione Marittima, circa il prelievo di tonno rosso afferente alla quota indivisa. Nemmeno il Tavolo informale di consultazione permanente pesca ed acquacoltura è stato informato circa l’imminente raggiungimento del massimale relativo a tale quota".

"Confido che si possa trovare una soluzione per sanare il mancato uniforme accesso alla quota indivisa", conclude.