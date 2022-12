Pesca, Lega: bene via libera a pesca del gambero rosso

La riapertura della pesca del gambero rosso è una notizia importante per la produzione nazionale, che rischiava di essere penalizzata in occasione delle festività natalizie. La chiusura della pesca, avvenuta nei mesi scorsi, avrebbe fatto scomparire dalle tavole degli italiani un prodotto che rappresenta il Made in Italy proprio nel periodo in cui i consumatori ne fanno maggior richiesta.

Siamo convinti che sia un ottimo segnale: questo governo sta già iniziando a proteggere la produzione ittica nazionale. L’auspicio è che sia l’inizio di un percorso per la tutela della pesca italiana in tutte le sedi - specialmente in quelle europee- dalla concorrenza di Paesi extra-Ue, molto spesso non soggetti ai regolamenti imposti ai nostri pescatori”.

Lo dichiarano i deputati della Lega in commissione Agricoltura alla Camera in una nota congiunta con Lorenzo Viviani, responsabile dipartimento Pesca.