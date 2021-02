Pesca, Lega: nuovo Feampa, accolte indicazioni Lega, provvedimento bilanciato ma migliorabile

“Dopo una lunga fase di negoziati, l’approvazione del nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura 2021-2027 è sicuramente una buona notizia per tutto il settore, un regolamento equilibrato tra istanze ambientali ed esigenze sociali-economiche, pur con alcune criticità che permangono e andranno affrontate. Esprimiamo soddisfazione per l’ok a nostri emendamenti che vanno a migliorare il provvedimento, che abbiamo condiviso, a tutela degli interessi delle categorie: dagli investimenti che portano al potenziamento della capacità di pesca alla promozione del dialogo sociale, passando per gli strumenti assicurativi e finanziari ad hoc per i pescatori, misure concrete per sostenere gli operatori. Resta la preoccupazione per alcuni aspetti su cui la Lega non ha mai nascosto la propria perplessità, come la riduzione del budget complessivo e i rischi di complicazioni burocratiche. Anche in vista dell’applicazione del provvedimento da parte degli Stati membri, continueremo a batterci contro le rigidità burocratiche, in favore della tutela degli interessi dei nostri pescatori”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK