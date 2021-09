Pesca: Lega, riduzione giornate penalizzano Italia, al via risoluzione alla Camera

"Finalmente al via la nostra risoluzione presentata alla Camera per impegnare il governo ad assumere iniziative contro la riduzione delle giornate di pesca che sta decretando il fallimento di tante aziende ittiche. Il 2022 si preannuncia peraltro ancor più negativo, vista l'ulteriore riduzione dello sforzo di pesca stabilita dall'Ue. La scarsa programmazione da una parte e la mancata armonizzazione del lavoro degli enti di ricerca, dall'altra, hanno portato a una regolamentazione europea deleteria per la pesca italiana e spalancato le porte all'importazione di massa e alle flotte extra Ue, che pescano liberamente nel Mediterraneo senza rispettare alcun vincolo. Ascolteremo innanzitutto i pescatori e il mondo scientifico in audizione. Occorre assolutamente individuare una soluzione per consentire alla pesca italiana di essere gestita in modo pragmatico e tutelare al contempo le risorse ittiche, senza mettere inutilmente in difficoltà il settore".

