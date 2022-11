Pesca, Legacoop Agroalimentare lancia una piattaforma sui servizi di diversificazione offerti dai pescatori

Nell'ambito del progetto europeo FISH MED NET (Fishery Mediterranean Network), finanziato da ENI CBC MED, Legacoop Agroalimentare, insieme agli altri quattro Paesi partner (Francia, Palestina, Libano e Tunisia), ha costruito una forte rete di alleanze tra imprese della filiera ittica che hanno deciso di estendere la propria attività nei campi del turismo, del cibo, dell’acquacoltura e dei servizi ecosistemici. Accedendo al sito www.fishmednet.com sarà possibile visionare le proposte che le imprese offrono al grande pubblico ed alle Istituzioni.

La piattaforma rappresenta un ambiente di promozione aperto a tutte le imprese della filiera ittica del Mediterraneo che desiderano espandere il proprio business e creare alleanze commerciali “Abbiamo già ricevuto parecchie richieste di adesione alla piattaforma che andranno a popolare ulteriormente l’offerta presente. Ogni impresa che desidererà promuovere la propria attività potrà chiedere l’inserimento e illustrare i servizi” dichiara Enrico Andreini, senior project manager.

I turisti potranno trovare utili riferimenti di operatori che svolgono attività di pescaturismo per esplorare il mare e diventare “pescatore per un giorno” oppure alloggi gestiti da pescatori per vivere in pienezza il mare, i saperi, i sapori, i profumi, i tempi e le storie legati all’attività di pesca.

“La multifunzionalità dell’impresa ittica è un tema che caratterizza il dibattito sul futuro della filiera, messa a dura prova da una normativa sempre più stringente, dal cambiamento climatico che sta provocando non pochi problemi ai nostri mari, dall’inquinamento, dalla pressione delle importazioni ”-dichiara Cristian Maretti, presidente di Legacoop Agroalimentare “a fronte di tutto questo, siamo convinti che la multifunzionalità dell’impresa ittica, non rappresenti un punto di arrivo, ma uno strumento per fare sistema, creare alleanze e generare reddito”