Pesca, Lollobrigida: sostenibilità non significa smettere di pescare. Fondamentale tutelare qualità e stesse regole per tutti in Ue

“Innanzitutto un ringraziamento alla Guardia Costiera. Il Nostro compito è quello di fornire a questo corpo sempre più strumenti alla luce del loro ruolo strategico. Per il governo Meloni il mare è una risorsa fondamentale. In questa sala è presente un affresco che rappresenta la pesca, considerata da sempre una centralità per il paese. Il mare è una centralità per la nostra nazione, la nostra civiltà.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso dell’incontro al ministero con la Guardia Costiera.

Approvvigionamento, energia, logistica, risorse: questo dobbiamo raccogliere approfittando dello stretto rapporto del nostro paese con il mare, che ci offre l’occasione anche di sostenere ed aiutare le economie più deboli, senza compromettere il nostro livello di benessere. È la nostra qualità: il pesce del mediterraneo, dei nostri mari, continua ad essere il miglior pesce. Dobbiamo proteggerlo, proteggere il prodotto italiano dai tentativi di standardizzazione. È un principio che vale anche per i prodotti del mare.



La pesca è una risorsa che deve essere sostenibile, certo, ma garantire la sostenibilità non significa smettere di pescare. Abbiamo porti di pesca abbandonati, e donne e uomini che cercano incentivi per smettere di pescare. Noi siamo disponibili alla disponibilità di ridurre la pesca per tutelare l’ambiente: ma se dobbiamo farlo noi, pretendiamo che analogo sforzo sia richiesto ed applicato anche da tutte le altre flotte che pescano nel Mediterraneo. Altrimenti il nostro sacrificio è inutile. Serve una strategia a livello europeo che induca tutti a rispettare le regole che noi diamo ai nostri pescatori. E poi c’è il lavoro, su tutta la filiera, per garantire la qualità del marchio italiano in ambito enogastronomico: bisogna garantire tutta la filiera e verificare il rispetto della qualità e della libera concorrenza.

In questo la Guardia Costiera è interlocutore centrale e fondamentale. Penso ad una cabina di regia tra tutte le realtà istituzionali che si occupano di tutelare la qualità, che possa sviluppare una strategia comunque per superare le criticità che ovviamente fanno parte delle attività di vigilanza.”