Pesca: Moretto (Iv), blocco non è soluzione per tutela stock ittici

“Serve una pianificazione generale dello sforzo di pesca, che tra le altre cose preveda degli avvisi all’avvicinarsi del superamento delle quote disponibili, per evitare che dall’oggi al domani, comunicazioni simili colpiscano altre imbarcazioni italiane”. Lo ha dichiarato Sara Moretto, deputata di Italia Viva Sara Moretto, nel corso del Question time in Commissione Agricoltura. “Non si può pensare - ha continuato - che la riduzione dello sforzo di pesca sia l’unica misura per preservare lo stock ittico. I fattori che determinano il minor numero di pesci sono diversi, come ad esempio i cambiamenti climatici o l’inquinamento, e richiedono un approccio organico. Invece si penalizzano i pescatori, con comunicazioni peraltro tardive, che non lasciano il tempo di riprogrammare, ove possibile, il prosieguo della pesca. Percorrendo questa strada si rischia di uccidere il comparto. Il valore dell’economia ittica nazionale contribuisce per 39,5 miliardi di euro al Pil, ma vive una profonda crisi e dal 2010 ad oggi segna una diminuzione del 15,7% nel valore degli sbarchi, del 16,2 % del volume delle produzioni sbarcate e del 9% del prezzo medio (euro/Kg)". "La decisione del Ministero penalizza ulteriormente il comparto, dal momento che nelle acque internazionali prospicienti la pesca continua senza limitazioni quella stessa risorsa che oggi è proibito pescare alle nostre imprese e cooperative”, ha concluso.

