Pesca, Patuanelli: crisi impatta sul comparto ittico, governo e Europa hanno attivato diverse misure di sostegno

"La crisi sta impattando anche sul settore ittico e il governo si è mosso per prendere alcune iniziative, sia in ambito nazionale con il fondo per la pesca e l'acquacoltura, sia in ambito europeo in ambito delle programmazioni Feap 14/20 e Feap 21/27. In particolare con il decreto del 31 marzo 2022 sono state destinati ulteriori 20 milioni di euro in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura che verranno concessi attraverso sovvenzioni dirette agli operatori del comparto. Inoltre, con la proposta di regolamento del Parlamento europeo che modifica il regolamento Feap 14/20 sono stati previsti interventi specifici per alleviare le conseguenze dell'azione militare in Ucraina sulle attività di pesca, così da attenuare gli effetti della perturbazione del mercato. La proposta di modifica prevede la possibilità di riassegnazione dei fondi in bilancio e di utilizzare procedure semplificate. In ambito della programmazione Feam 2021-2027 la Commissione europea ha attivato il meccanismo di crisi, riconoscendo l'aggressione militare come evento eccezionale consentendo due tipo di compensazione finanziaria, quella per il mancato guadagno e alla compensazione finanziaria per le organizzazioni dei produttori. Il governo ha pochi margini di manovra sui costo del gasolio, ma abbiamo agito tramite il decreto 21/22 introducendo un contributo tramite credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta. Un ulteriore contributo arriverà con l'estensione della Cisoa, mentre per favorire la sostenibilità delle imprese il tavolo di crisi deve considerarsi permanente".

Così Stefano Patuanelli, ministro delle politiche Agricole, risponde a interrogazioni sulle iniziative per sostenere il comparto della pesca e dell’acquacoltura a fronte dell’aumento dei costi di produzione (Incerti – PD).