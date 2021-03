Pesca, tutto il comparto, (Alleanza cooperative, Coldiretti, industria e sindacati) scrivono di nuovo a Orlando: garantire tutti i lavoratori

Tutto il mondo della Pesca, Alleanza delle coopertive, Impresa Pesca della Coldiretti, Federpesca di Confindustria e i tre sindacati Fai, Uila e Flai, scrivono ancora una volta al ministro del Lavoro Andrea Orlando per chiedere - visti i tempi di Covid - la proroga del termine di indennizzo 2020. Si tratta della proroga del termine di scadenza del riconoscimento delle indennità per le misure di arresto obbligatorio e non obbligatorio per l'anno 2020 al fine di garantire l’erogazione dell’indennizzo in oggetto a tutti i lavoratori beneficiari.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la lettera in formato PDF e a seguire in forma testuale:

RICHIESTA PROROGA TERMINE INDENNIZZO 2020

Gentilissimo Ministro,

il Decreto Interministeriale del 3.02.2021 avente ad oggetto “Riconoscimento indennità misure di arresto obbligatorio e non obbligatorio ai marittimi imbarcati per l’anno 2020” ha previsto che le imprese di pesca interessate a ricevere l’indennità, in base a quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto, dovessero presentare, a decorrere dal giorno 8 febbraio 2021, una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, tramite il sistema telematico denominato “CIGSonline.

Abbiamo più volte rappresentato a codesto spettabile Ministero l’esigenza di prorogare la scadenza del 28 febbraio, viste le difficoltà nella gestione della procedura in un così breve lasso di tempo. Tuttavia, il termine del 28 febbraio è rimasto immutato e le imprese di pesca, seppur non comprendendo tale rigidità in un momento come quello che stiamo attraversando, si sono adoperate per fare in modo di non lasciare nessun lavoratore escluso da tale diritto.

Attualmente, secondo quanto disposto da codesto Ministero, le imprese e i loro consulenti sono impegnati per inviare entro il termine del 31 marzo p.v. la “scheda 9”, ad integrazione dell’istanza già inviata entro il 28 febbraio.

Tuttavia, l’attuale situazione di emergenza e le restrizioni previste dall’ultimo DL n. 30/21 che ha rafforzato il quadro delle misure di contenimento in tutte le Regioni italiane, rendono sinceramente complicato adempiere all’invio della documentazione entro il termine previsto, dal momento che la compilazione della sopra citata “scheda 9” richiede, tra le altre cose, di interfacciarsi con gli uffici delle autorità marittime locali.

Per quanto sopra esposto, al fine di garantire l’erogazione dell’indennizzo in oggetto a tutti i lavoratori beneficiari, siamo a chiederLe di poter prevedere una proroga del termine ultimo per l’invio delle “schede 9”, posticipando lo stesso alla data del 30 aprile 2021.

