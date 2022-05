Pesca: Viviani (Lega), contro caro gasolio meno burocrazia sbloccando liquidità per aziende

"Il caro gasolio sta paralizzando le imprese ittiche. Occorrono più liquidità e meno burocrazia. Con lo sblocco dei vecchi fermi biologici, delle misure passate sull’emergenza Covid e il via-libera da parte dell'Agenzia delle entrate ai codici per ottenere le agevolazioni sul credito d'imposta, potremmo già dare una prima risposta concreta. La prossima settimana, molte marinerie hanno intenzione di fermarsi per i costi insostenibili del gasolio. Grazie al lavoro della Lega in Parlamento Ue, sarà possibile retribuire i pescatori, usando i fondi europei del Feamp inutilizzati, per i giorni in cui le marinerie hanno deciso di non uscire in mare a causa dei prezzi alle stelle del carburante. Il nostro impegno a tutela della Pesca e dei suoi lavoratori continua".

Così il deputato Lorenzo Viviani, capogruppo Lega in commissione Agricoltura e responsabile del dipartimento Pesca del partito.