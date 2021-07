Pesca: Viviani (Lega), serve ammortizzatore specifico durante fermo biologico"Dopo l'impegno del Governo durante l'esame del Testo Unico sul settore ittico sugli ammortizzatori sociali strutturati per i lavoratori del mare, ci aspettiamo a breve il varo del provvedimento. Come ha sottolineato il sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini, escludere però dalla misura l'indennità di fermo non è la soluzione. Anzi, è come nascondere la polvere sotto il tappeto. Ci auguriamo pertanto che il governo preveda la massima copertura per il settore: strutturata e non legata parzialmente all'incertezza di un emendamento nella legge di bilancio. Così come per l'estensione della cisoa agricola alla pesca".

