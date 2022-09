Pescagri, Fini (Cia): Incentivare e allargare produzioni su acquacoltura e pesca artificiale. VIDEOINTERVISTA

“Attorno l’acquacoltura e la pesca artificiale comincia ad esserci un rinnovato interesse. È chiaro soprattutto che se ragioniamo in termini di regione Campania è intesa principalmente come mitilicoltura. Si tratta di una grande opportunità perché noi importiamo tanto e credo che invece queste produzioni potremmo farle noi stessi, in casa nostra, con degli standard e dei canoni di sostenibilità molto elevati, ma soprattutto di qualità molto alta.”

Così ad AGRICOLAE il presidente di Cia, Cristiano Fini, a margine della conferenza stampa di Pescagri, il nuovo progetto dell’Associazione Pescatori Italiani promossa da Cia-Agricoltori Italiani per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione di acquacoltura e pesca artificiale.

“Quindi dovremo attingere alle risorse del Feamp nei prossimi anni per cercare di incentivare e allargare le produzioni. Oltre alle risorse serve però anche tanta conoscenza e formazione, ed è quello che stiamo facendo come Pescagri a livello nazionale in varie regioni d’Italia. Attorno l’acquacoltura c’è tanto interesse e sicuramente gli spazi per fare bene ci sono e noi lo decliniamo legandolo alla sostenibilità ambientale, insieme a quella economica e sociale.

La sostenibilità ambientale anche qui nel settore della pesca può avere una notevole valenza ed anche qui i fondi del Feamp saranno sicuramente fondamentali e determinanti per lo sviluppo della pesca sostenibile. Dall’altra parte dobbiamo però garantire la sostenibilità economica agli allevatori e ai pescatori che vorranno intraprendere iniziative e soprattutto la via della sostenibilità che riteniamo essere una strada obbligata.”