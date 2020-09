PESTE SUINA, ASSESSORE AGRICOLTURA LOMBARDIA: DA GERMANIA CAMPANELLO D’ALLARME PER ITALIA, A RISCHIO COMPARTO STRATEGICO

"Questa epidemia si sta spostando pericolosamente. E i cinghiali selvatici sono tra i vettori principali della peste suina africana. La Germania non è dall'altra parte del mondo, bisogna evitare a tutti i costi che la malattia arrivi in Italia. Sarebbe un colpo letale per la suinicoltura lombarda e italiana, già alle prese con difficoltà economiche. Un caso di peste suina africana in Italia comporterebbe il blocco delle esportazioni di prosciutti e più in generale dei prodotti suinicoli. Serve aumentare l'allerta immediatamente". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi. La peste suina africana, infatti, è stata rilevata per la prima volta in Germania, in un cinghiale nel Brandeburgo, come confermato dal Governo tedesco.

"L'assenza del Governo italiano - ha aggiunto - su un tema cruciale come quello della proliferazione incontrollata della fauna selvatica, cinghiale in primis, preoccupa molto. Le Regioni sono lasciate sole, gli agricoltori abbandonati nonostante annunci, promesse e passerelle romane dei ministri competenti e dei loro sostenitori. A oggi non ci sono misure, le iniziative delle Regioni vengono impugnate dal governo e i piani per contenere la fauna selvatica vengono attaccati dalle associazioni pseudoambientaliste. Bisogna prevenire che si verifichino gravi danni economici e non inseguire il problema quando si presenterà".

"La Lombardia - ha ricordato - è la prima regione italiana per numero di suini allevati". "Stiamo parlando di un settore economico strategico che è sotto attacco da anni per motivi ideologici - ha concluso l'assessore - e che la Regione intende difendere e valorizzare in tutti i modi".

I dati dei suini allevati in Lombardia per provincia:

Bergamo 297.011

Brescia 1.356.038

Como 2.148

Cremona 969.149

Lecco 4.269

Lodi 356.688

Mantova 1.190.459

Milano 77.929

Monza e Brianza 3.504

Pavia 233.078

Sondrio 1.834

Varese 1.018

TOTALE Lombardia 4.493.125 (52,9% del totale nazionale).

