Peste Suina e aviaria, Comagri Camera. Danni fino a 300 milioni, subito ristori e moratoria dei mutui. Gli interventi di Agrinsieme e Coldiretti

Si sono svolte quest'oggi, in Comagri Camera, le audizioni in videoconferenza di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIi, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, sugli effetti della diffusione della peste suina africana e della recrudescenza dell’influenza aviaria sulle filiere avicole e suinicole.

Qui di seguito gli interventi dei rappresentati di Agrinsieme

Simone Menesello, presidente della sezione nazionale avicola di Confagricoltura

"Rappresento il settore avicolo, che sta affrontando una drammatica situazione con l'influenza aviaria. Oggi 1 kg di uova costa come un caffè, ma per produrlo servono 20 giorni e 1 kg di mangime: con il prezzo attuale delle materie prime non riusciamo a coprire i costi di produzione, a cui si è aggiunto il costo energetico. Ora c'è nuovamente l'influenza aviaria, che ha coinvolto oltre 1200 allevamenti. Il settore avicolo italiano fa parte di una filiera che sostenta il paese. Ora l'influenza ha bloccato la produzione al nordo, in particolare Veneto e Lombardia. Oggi la maggior parte degli allevamenti sono bloccati e non possono essere lasciati fermi e senza sostentamenti. Abbiamo attivato un fondo di 30 milioni di euro che però non è ancora stato svincolato, mentre la stima dei danni è di circa 70-80 milioni per i danni indiretti e di circa 150 milioni per quelli diretti, dovuti agli abbattimenti degli animali. Chiediamo come settore un intervento urgente perché riesca a mantenere vivo questo settore: in nome di un benessere animale spesso strumentalizzato abbiamo margini sempre più ridotti. Ad esempio chiediamo di pareggiare l'Iva, come è stato fatto per i bovini e suini, vedere se anche il settore dell'avicoltura può entrare nei PSR. Rischiamo poi di non avere i mangimi: chiediamo interventi ad hoc così da avere subito ristori, prima che le aziende falliscano. Chiediamo poi che le normative sul benessere animale siano supportate da studi tecnici, così da darne un senso".

Rudy Milani, presidente nazionale dei suinicoltori di Confagricoltura

"Abbiamo aziende che faticano a trovare i cereali per la situazione contingente, la guerra non l'abbiamo voluta noi, ma ne stiamo pagando le conseguenze. Il settore suinicolo vale l'1% del Pil nazionale, una filiera storica riconosciuta in tutto il mondo e lasciarla andare allo sbando senza un intervento è inaccettabile. Ci sono poi risvolti sociali, perché non siamo lontani dal dire che mancheranno le derrate alimentari sulle tavole. Tutto questo ci porta ad una tempesta perfetta, perché si aggiunge anche la peste suina, apparsa il 6 gennaio. Abbiamo cercato di avvertire che la fauna selvatica in Italia era fuori controllo: 2 milioni stimati di cinghiali sul territorio nazionale su 10 milioni di animali allevati è una proporzione troppo grande. Questa situazione sembra riguardi solo Piemonte e Liguria, lasciate sole e non possiamo permettercelo. Non dobbiamo radere al suolo tutta la popolazione di chinghiali, ma tentare di contenerla. Oggi il problema è contenuto tra due autostrade, A26 e A7. Se dovesse sforare verso Cuneo, ci troveremmo con 250mila suini allevati e a rischio. Se invece il problema si spostasse a Est, verso Parma, dove ci sono i prosciutti Dop, rischieremmo di non avere nessun futuro. Chiediamo attenzione e interventi".

Giorgio Apostoli, responsabile Ufficio zootecnia di Coldiretti

"Siamo in una situazione gravissima in cui si sono inserite l'aviaria e la peste suina. La prima ha avuto una espansione mai vista negli ultimi 20 anni e i danni arriveranno a 300 milioni di euro. Siamo quasi al decreto con milioni di euro stanziati per dare un piccolo anticipo, circa il 25%, per i danni indiretti. Per i mutui, serve sicuramente una moratoria, con un intervento di Ismea. Serve un lavoro sul vaccino e sappiamo che l'Italia sta lavorando con la Francia per arrivare. Serve uno sforzo, anche finanziario, per arrivare ad avere le prime dosi già quest'anno. Per la peste suina i numeri sono enormi: si tratta di un fiore all'occhiello dell'agroalimentare italiano e dobbiamo muoverci sul fronte del contenimento, per salvare Parma. Lombardia e Toscana. Sono due mesi che l'epidemia è scoppiata e dobbiamo delimitare un'area con una rete, come è stato fatto in Belgio. La zona italiana è più impervia e sarà necessario studiare un sistema con 250 km di rete, ricordandoci che non ci sono alternative definitive all'eliminazione della popolazione dei cinghiali, dando anche al commissario straordinario tutti i mezzi di cui ha bisogno. Per i sistemi di recinzione sono stati messi a disposizione 15 milioni, che non sono però sufficienti, partendo dal fatto che servono almeno 25 euro al metro.

Enrico Fravili, responsabile tecnico settore agroalimentare · COPAGRI-Confederazione Produttori Agricoli

"Riteniamo necessario che il Ministero dell'Agricoltura e quello della salute continuino a collaborare in maniera stretta. Vorrei ricordare che la peste suina sta colpendo anche la Sardegna, quindi va tenuto conto di questa regione per quanto riguarda i ristori. Dobbiamo iniziare a pensare all'agroalimentari in termini strategici, pena trovarsi in una situazione più grave nei prossimi anni. Dobbiamo preoccuparci dell'approvvigionamento alimentari in Italia, un obiettivo per il Parlamento: va cambiato l'approccio, non siamo più in un vero e proprio libero mercato e il nostro sistema deve diventare un unico blocco compatto, per venire incontro ai cittadini".

Lorenzo Fontanesi, presidente di Unapros

"Il cinghiale sta dando grossi problemi anche alla gestione della flora e della fauna selvatica. La peste suina africana è presente allo stato selvatico, mentre non è entrata negli allevamenti: significa che l'intensivo funziona e protegge gli animali.