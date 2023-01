Pesticidi, Corte di Giustizia Ue: stop deroghe a sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti neonicotinoidi. La sentenza

- l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive per il trattamento delle sementi e

- l'immissione sul mercato e l'uso di sementi trattate con tali prodotti.

La Corte ritiene che questa disposizione consenta agli Stati membri, in circostanze eccezionali, di autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari che contengono sostanze non coperte da un regolamento di approvazione (ogni sostanza attiva è valutata e deve soddisfare determinate condizioni prima di essere autorizzata e immesso sul mercato per un determinato tipo di prodotto). Tuttavia, questa stessa disposizione non consente loro di derogare alle norme dell'Unione espressamente volte a vietare l'immissione sul mercato e l'uso di sementi trattate con tali prodotti.

Questa interpretazione è radicata nella formulazione stessa dell'articolo 53 del regolamento n. 1107/2009, nonché nell'obiettivo di tale regolamento, che mira a garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, e che si basa sul principio di precauzione, che costituisce uno dei fondamenti della politica di protezione ad alto livello perseguita dall'Unione in materia ambientale.

La Corte ricorda che, come previsto dall'articolo 49 del regolamento n. 1107/2009, qualora sussistano seri timori che le sementi trattate con prodotti fitosanitari autorizzati a tale uso in uno Stato membro possano presentare un grave rischio per la salute umana o animale o all'ambiente e qualora tale rischio non possa essere contenuto in modo soddisfacente mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, devono essere adottate immediatamente misure volte a limitare o vietare l'uso e/o la vendita di tali sementi trattate. È su questa base che sono stati adottati i regolamenti di attuazione che vietano la commercializzazione e l'uso all'aperto delle sementi in questione.

La Corte sottolinea inoltre l'obbligo di tutti gli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per promuovere la lotta contro i nemici delle colture a basso apporto di pesticidi, dando la priorità ove possibile a metodi non chimici. Tale obbligo implica che gli utilizzatori professionali di pesticidi facciano riferimento a pratiche e prodotti che presentano il minimo rischio per la salute umana e per l'ambiente tra quelli disponibili per porre rimedio allo stesso problema di parassiti delle colture.

La Corte rileva inoltre che il legislatore dell'Unione ha effettivamente considerato, nell'ambito della deroga prevista dall'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, la possibilità che gli Stati membri, in circostanze eccezionali, vale a dire quando un pericolo o una minaccia che colpisce la produzione vegetale o gli ecosistemi non può essere controllato con altri mezzi ragionevoli, può autorizzare i prodotti fitosanitari che non soddisfano le condizioni previste dal regolamento in questione. Tuttavia, per quanto riguarda le sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti sostanze espressamente vietate, ritiene che, con tale disposizione, il legislatore non ha inteso consentire agli Stati membri di derogare a tale espresso divieto.