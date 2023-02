Pesticidi, Parlamento Ue spinge per riduzione dell’80%. E cambia nome al regolamento. Ecco i dettagli

Il membro del Parlamento europeo che guida la revisione del quadro dei pesticidi dell'UE sta spingendo per una maggiore ambizione sia negli obiettivi che nelle tempistiche per i tagli dei pesticidi in tutta l'UE, secondo un progetto di relazione visionato da EURACTIV.

La Commissione europea ha presentato una proposta per la revisione della legislazione Ue sull'uso sostenibile dei pesticidi nell'estate del 2022, come parte degli sforzi per dimezzare l'uso dei pesticidi pericolosi entro il 2030, e per assicurare un divieto totale nelle aree 'sensibili'.

Tuttavia, la relazione del Parlamento europeo, datata 6 febbraio e scritta dalla deputata dei Verdi Sarah Wiener, deputata leader in materia, spinge ad aumentare l'obiettivo di riduzione del 50% della Commissione all'80% entro il 2030 per "l'uso di prodotti fitosanitari più pericolosi". Questo può, ad esempio, includere prodotti cancerogeni, cioè cancerogeni, neurotossici o tossici per la riproduzione.

Da quanto ricostruisce Euractiv, ciò avvicinerebbe la legislazione alle richieste di una recente iniziativa dei cittadini, "Salviamo le api e gli agricoltori", (‘Save bees and farmers’,) che aveva chiesto di puntare a una riduzione generale dei pesticidi sintetici dell'80%.

La proposta si spinge fino a proporre un nome completamente nuovo per l'atto legislativo in questione. Piuttosto che un regolamento “sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, la bozza di Wiener fa riferimento a un regolamento “sull'uso dei pesticidi”. Sebbene questo possa essere visto come un cambiamento estetico, una tale mossa ha un peso in quanto è un tentativo di proteggere il regolamento dalle accuse di greenwashing.

Il provvedimento stabilisce linee di base più rigorose rispetto alla misurazione della riduzione relativa entro il 2030 in ciascuno Stato membro. Invece di ridurre i prodotti fitosanitari rispetto all'uso nel 2015-2017, il documento indica il 2018-2020 come periodo di riferimento.

Quello che potrebbe sembrare un tecnicismo è una questione molto controversa per gli Stati membri, che hanno sottolineato che quei paesi che hanno già fatto molto per ridurre i pesticidi in passato non devono essere penalizzati per questo.

In effetti, fissare il periodo di riferimento a una data successiva significa che un paese che ha già ridotto il suo uso di pesticidi tra il 2015 e il 2018, ad esempio, dovrà dimezzare un uso già inferiore entro il 2030.

Altrettanto controversa tra gli Stati membri è la proposta di vietare completamente i pesticidi chimici nelle aree "sensibili". Qui, la bozza di relazione di Wiener assume una posizione più conciliante, proponendo, tra l'altro, che un numero minore di aree debba essere considerato sensibile e quindi interessato dal divieto.

In particolare, dovrebbero essere escluse le aree protette per motivi estranei all'uso di pesticidi, come la conservazione dei monumenti storici o la bellezza dei paesaggi.

Il testo invita anche ad “adattare le condizioni” alle quali potrebbero essere concesse deroghe al divieto totale.

La bozza di Wiener si allinea maggiormente alle critiche mosse anche dai ministri nazionali: la mancanza di fondi. Mentre, secondo la Commissione, i costi per l'attuazione delle nuove norme e per sostenere gli agricoltori nella transizione dovrebbero essere coperti con i mezzi già esistenti della Politica agricola comune (PAC) dell'UE, i Paesi hanno avvertito che ciò non sarà sufficiente e che sarà difficile riutilizzare i fondi dopo che la nuova PAC è entrata in vigore all'inizio di quest'anno.

Per questo motivo, il documento suggerisce che, oltre ai fondi della PAC, potrebbe essere introdotta una tassa "basata sul rischio" sui prodotti fitosanitari, sia da parte di ogni singolo Paese che a livello europeo, per "promuovere l'attuazione e l'adozione della gestione integrata delle specie nocive e per rendere le relative misure più interessanti per gli agricoltori".

La relazione subirà probabilmente una serie di modifiche nel processo di ricerca di compromessi tra i diversi gruppi politici e le commissioni parlamentari, ma dà un'idea dell'attuale pensiero del Parlamento e di quale potrebbe essere la sua posizione nei colloqui interistituzionali con la Commissione e gli Stati membri.

Per siglare un accordo di compromesso finale, il Parlamento europeo dovrà avviare i negoziati con i ministri dell'UE, i quali hanno recentemente spinto per un'ulteriore valutazione d'impatto a causa delle preoccupazioni sulla mancanza di dati a sostegno della proposta della Commissione, una mossa criticata dai gruppi verdi come una tattica dilatoria.