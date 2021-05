Pini apre in Spagna e smonta export Made in Italy. Sempre più prosciutti spagnoli venduti in Italia. I dati

Made in Italy? Adieu. O meglio: Adios. Quanto meno per quel che riguarda i prosciutti.

I prosciutti cotti venduti in Italia sono sempre più made in Spain. Secondo i dati Ismea Mercati, nel 2020 le importazioni di cotto iberico nel nostro Paese sono cresciute del 141,6% passando nel giro di un anno da 258,6 a 624,8 tonnellate. L’Italia nel 2020 ha importato prosciutti cotti dalla Spagna per 3.315.900 euro (+69% sul 2019). Un balzo abissale - + 270,8% in quantità e +113,41% a valore - in rapporto al 2018, anno in cui le nostre importazioni di prosciutti cotti spagnoli si attestavano a poco più di 168 tonnellate per un valore di 1.553.800 euro

Guardando ai dati Italia-Mondo si nota come il Belpaese abbia aumentato le sue importazioni ma diminuito la sua capacità di portare i suoi prosciutti cotti oltre confine: nel 2020 abbiamo aumentato del 14,3% le importazioni di prosciutto cotto dall’estero (8.596,6 tonnellate) e il nostro export è sceso del 10% (17.575,0 tonnellate nel 2020). Complessivamente il saldo tra export e import si contrae del 25,3% sull’anno precedente.

Tra i Paesi a suinicultura rilevante, la Spagna, che oggi con il parco suini più grande d’Europa, non ha un ruolo marginale in questo contesto. Durante l’assemblea del 2019 infatti Assica, di cui è stata già presidente Lisa Ferrarini, faceva notare in una nota come dipendesse proprio dalla Spagna la penalizzazione delle esportazioni italiane di prosciutto cotto del 2018 (-22,1% in quantità per 19.442 ton. e – 11,4% in valore per 133,4 milioni di euro): “a penalizzare la performance è stato il forte ridimensionamento delle spedizioni verso la Spagna, la cui domanda è scesa a seguito della ripresa della produzione domestica. Escludendo il dato spagnolo, infatti, l’export di prosciutto cotto avrebbe chiuso l’anno con un +4,6% in quantità e un +1,2% in valore”.

Un dato confermato anche nel 2019, anno in cui le spedizioni italiane di prosciutto cotto verso la UE (-4,1% per 17.248 tonnellate ma +2,6% per 123,3 milioni di euro) erano state ancora penalizzate dal forte ridimensionamento degli invii verso la Spagna (-27,4% per 980 ton e -7,5% per 5,4 milioni di euro), secondo il rapporto Assica 2020.