Plastica, Alleanza Cooperative: tutelare imprese che investono su economia circolare e puntare su materiali compostabili e biodegradabili

«La possibilità di utilizzo di prodotti in plastica biodegradabile e compostabile assicura un risparmio di costi e una minimizzazione di impatto nella fase di transizione verso modelli plastic free che risulta ad oggi molto complessa – spiega ancora l’Alleanza – data la scarsa reperibilità sul mercato di alternative efficaci ed efficienti, anche sotto il profilo igienico sanitario, in particolare nel confezionamento degli alimenti. D’altra parte, occorre differenziare la marcatura di tali prodotti per una corretta informazione al consumatore sulle modalità di gestione dei relativi rifiuti Parimenti e per gli stessi motivi occorrerebbe escludere dai divieti i prodotti con un contenuto minimo prefissato di plastica riciclata in coerenza con la Plastic strategy EU. Se non adeguatamente supportate, intere filiere potrebbero subire eccessivamente l’impatto di costi non ancora prevedibili dettati dall’adeguamento a nuovi schemi produttivi non ancora noti e non consolidati sul mercato».

