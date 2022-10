Pnrr, Bergesio (Lega): Rivedere criteri assegnazione, presentata mozione al Senato

"Abbiamo presentato una mozione per chiedere come Lega un impegno chiaro al Governo: rivedere i criteri di assegnazione dei fondi Pnrr, che anche stavolta sono stati distribuiti in maniera nettamente sbilanciata verso il sud. Pensiamo serva maggior equilibrio per evitare che i Comuni del nord vengano esclusi dai progetti di rigenerazione urbana. Inoltre fa sorridere che esponenti del Pd locale cavalchino questa battaglia quando in passato con il loro ministro Lamorgese, che ha sempre difeso certi criteri, non hanno mai mosso un dito né ottenuto nulla. Guardiamo con fiducia al lavoro del nuovo Governo e del neo-ministro Piantedosi, contiamo sul fatto che potrà operare con un equilibrio maggiore rispetto a chi lo ha preceduto nell'interesse di quegli enti locali ingiustamente penalizzati. Nel corso della prossima capigruppo in Senato, chiederemo la calendarizzazione di questa mozione in tempi brevi".

Lo afferma in una nota il Senatore Giorgio Maria Bergesio, firmatario della mozione con Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato.