Pnrr, Boccia (Pd): Obiettivo sia ridurre le diseguaglianze. Energia, puntare su rinnovabili e potenziamento giacimenti gas

“Quando si parla di Pnrr in Italia molti dimenticano da dove arriviamo e perché le abbiano ottenute quelle risorse. Le abbiamo ottenute dopo un durissimo negoziato che aveva come obiettivo di ridurre le diseguaglianze e intervenire su tutti quei servizi pubblici alla persona che risultavano indeboliti e fragili. Le risorse non le abbiano ottenute per fare nuove convenzioni coi privati, non mi dispiacciono ma devono essere aggiuntive rispetto alla riduzione delle diseguaglianze.

Ci sono comuni che non hanno le competenze per rispondere in tempo reale ai bandi ministeriali, questi comuni allora vanno aiutati con immissione di competenze e in maniera strutturale.”

Così Francesco Boccia, Pd, nel corso dell’evento organizzato da Confederazione Aepi, Associazioni Europee di Professionisti e Imprese, per discutere degli scenari e delle prospettive del Pnrr.

“Sull’energia, io non vorrei più vedere il carbone. La decarbonizzazione è una conquista e questa è l’occasione per spingere ancora sulle rinnovabili e potenziare i giacimenti esistenti di gas. Abbiamo 1.297 giacimenti per estrarre gas e quelli attivi sono poco più di 500 e l’80% del poco gas che estraiamo arriva dai primi venti giacimenti.

A settembre, novembre e dicembre abbiamo chiesto a Draghi di chiedere di mettere il tetto sui prezzi del gas e questo prima che scoppiasse la guerra. Era evidente che il rimbalzo dopo la crisi del covid stava portando ad una speculazione chiara sul gas. Abbiamo chiesto anche acquisti e stoccaggi comuni. Olanda e Germania ci dissero di no, ma oggi siamo in una nuova fase. Da questa crisi ne usciamo rafforzando l’Europa e non indebolendola, dobbiamo cioè intervenire sulla politica energetica facendo cose che non piacciono ai paesi del nord. La politica italiana deve avere una posizione unitaria su questo.”