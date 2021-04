Pnrr, Centinaio (Mipaaf): Ambientalisti Greenpeace sputano nel piatto in cui mangiano. Durante lockdown si sono alimentati con carne sintetica?

“Quando si dice sputi nel piatto in cui mangi. Cosa hanno mangiato in pieno lockdown gli ambientalisti di Greenpeace che oggi hanno rinominato il Ministero delle Politiche agricole ‘ministero per gli allevamenti intensivi ed altre attività inquinanti’? Forse carne sintetica?”. Con queste parole il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio stigmatizza le dichiarazioni di Greenpeace contro il Pnrr del Governo Draghi. “Basta trattare l’agricoltura in questo modo. Basta additare questo settore come il maggior inquinante del mondo. Basta con l’ambientalismo da salotto e basta con questi attacchi gratuiti e infondati che offendono chi lavora per portarci il cibo in tavola. Esigiamo rispetto per tutto il mondo dell’agricoltura e dell’agroalimentare, per il Mipaaf, e per tutte le persone che quotidianamente ci lavorano”.

