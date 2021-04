Pnrr, Lega: grazie a governo Draghi agricoltura ne esce con un aumento dei fondi rispetto alla precedente stesura

“Il governo Draghi ha completamente ribaltato il Pnrr rispetto al Conte II. L’agricoltura ne esce con un aumento dei fondi rispetto alla precedente stesura, come chiedeva la Lega, soprattutto per i temi relativi a innovazione e meccanizzazione. La tutela del territorio e delle risorse idriche si pone in vetta alla transizione verso una agricoltura più sostenibile nel momento in cui la parola d’ordine è ‘green’. Un lavoro iniziato in Commissione Agricoltura e proseguito in sinergia col governo. Il sostegno al rinnovamento dei mezzi per l’agricoltura è un tassello fondamentale per il futuro del Paese e un aiuto al mantenimento delle sue zone rurali”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK