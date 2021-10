Pnrr, Trentacoste (m5s): bocciatura progetti regione siciliana fatto grave, prossima settimana incontro al ministero per discuterne

La clamorosa bocciatura dei progetti presentati dalla Regione Siciliana al Ministero dell'Agricoltura per il Pnrr, in materia di risorse idriche, non può passare inosservata. Nessuno dei 31 progetti, per un totale di quasi 500 milioni di euro, è risultato ammissibile per motivi tecnici. I progetti presentati dalla Regione non rispettavano alcuni dei 23 criteri stabiliti, che dovevano invece essere tutti soddisfatti. La responsabilità di questa bocciatura è, quindi, della Regione Siciliana. Ora, bisogna trovare urgentemente una soluzione affinché la Sicilia non perda questi finanziamenti, selezionando i progetti che si prestano a correzioni, modifiche o rimodulazioni, concordando gli interventi con con gli organi tecnici del Ministero e condividendo il risultato con il Ministro Patuanelli. A tal proposito, la prossima settimana, avremo un incontro proprio al Ministero dell'Agricoltura sui progetti, per discuterne nel merito. Dobbiamo essere pronti per affrontare le sfide che questo tempo ci impone e non possiamo permetterci fallimenti come quello compiuto dalla mia Regione. Andrea Guerrini, componente del Collegio di ARERA, ha ben fotografato il momento: "la sfida più urgente è al Sud. Serve un'azione decisa del legislatore per risolvere inadempienze nella creazione degli enti d'ambito che influiscono sul servizio idrico e sulle agevolazioni agli utenti". Questo è il tempo della politica e delle decisioni giuste. Chi non è capace, per il bene dei nostri territori, può anche farsi da parte.

