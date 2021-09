Pnrr, tutto ancora fermo perché mancano i Dg responsabili. Lente di ingrandimento di Palazzo Chigi sui ministeri ritardatari

L'Italia della ripartenza? La miccia che accende i motori è il Piano denominato Pnrr al quale sono legate - tra le altre cose - circa 63 riforme per cambiare il volto dell'Italia e renderla più smart, più green e più giovane.

E ora Palazzo Chigi, preoccupato per le tempistiche che stanno andando lunghe rispetto a quanto previsto, prende carta e penna e stabilisce tempi e modi ricordando a ciascun ministro l'esigenza di rispettare le scadenze e il programmato e approfondito esame delle riforme e delle iniziative legislative delle singole amministrazioni.

A scrivere è Roberto Garofoli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e braccio destro di Mario Draghi: "la predisposizione di un'ordinata agenda di governo - scrive - oltre a rispondere a puntuali prescrizioni normative, è coerente con l'esigenza di organizzare al meglio la spesso complessa attività istruttoria. Un'esigenza ancor più forte in considerazione degli impegni assunti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) del quale costituiscono una componente centrale le riforme anche settoriali". Il rispetto delle scadenze e "il programmato e approfondito esame delle riforme" è quanto "impone un rinnovato approccio al modo stesso di intendere il processo di produzione normativa, quale fattore di impulso alle politiche di sviluppo", conclude Garofoli, sottolineando l'obiettivo di migliorare "la qualità della regolazione".

Ma non tutti sono pronti e Palazzo Chigi - da quanto apprende AGRICOLAE - avrebbe posto la lente di ingrandimento sui dicasteri che sono in ritardo rispetto alla scadenza del 31 agosto scorso. Tra questi - insieme a molti altri - figura anche il ministero delle Politiche agricole, deputato a gestire circa 6,8 miliardi di euro per delineare gli indirizzi strategici per gli strumenti rivolti alla transizione ecologica e digitale; individuare le risorse a integrazione della PAC in graduale riduzione; potenziare imprese e filiere, promozione internazionale, sistemi di tracciabilità e trasparenza sull’origine degli alimenti; tutelare le risorse non rinnovabili e sviluppare le agroenergie; lottare contro il dissesto idrogeologico; incentivare la sostenibilità integrale; e Aumentare le tutele per le lavoratrici e i lavoratori. Con particolare attenzione ai contratti di filiera.

Da quanto apprende AGRICOLAE non ha ancora provveduto a creare una Unità di missione oppure mettere tutto in mano a un dirigente generale con potere di coordinamento delle progettualità in capo ai dipartimenti ministeriali legate al piano di ripartenza e di resilienza.

Altri dicasteri hanno già i nomi in tasca ma non hanno ancora formalizzato la nomina del responsabile delle procedure, dei bandi e delle eventuali assunzioni.