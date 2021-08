Pomodoro: buon andamento in Maremma: Conserve Italia punta a 74.000 tonnellate

Previsioni aggiornate al rialzo per la campagna del pomodoro nello stabilimento di Conserve Italia ad Albinia, dove si raggiungeranno probabilmente 74.000 tonnellate di prodotto lavorato. È quanto emerso questa mattina nell’ambito di un incontro istituzionale con il sottosegretario alle Politiche agricole con delega alla filiera ortofrutticola sen. Francesco Battistoni, che ha visitato i reparti produttivi dove si realizzano polpe e passate di pomodoro con i marchi Cirio, Valfrutta, Pomodorissimo – Santa Rosa, Jolly Colombani e i marchi della Grande Distribuzione.

Accolto dal presidente del Gruppo cooperativo Maurizio Gardini, dal direttore generale Pier Paolo Rosetti e dal direttore di stabilimento Dario Santi, il sottosegretario Battistoni ha potuto conoscere da vicino la filiera 100% made in Italy del pomodoro di Conserve Italia e il ruolo strategico dello stabilimento di Albinia, dotato di importanti certificazioni come la Dichiarazione Ambientale EMAS e la qualificazione per produzione biologica.

“Lo stabilimento di Albinia è un’assoluta eccellenza del settore, e fa parte di una filiera, quella di Conserve Italia, che è molto ben organizzata” ha dichiarato il sottosegretario Francesco Battistoni, accompagnato per l’occasione dal senatore Roberto Berardi. “Il pomodoro italiano – ha aggiunto Battistoni - sta vivendo un momento di grande criticità, per via del clima torrido che ha colpito soprattutto il sud Italia. Come ministero stiamo lavorando su progetti di rafforzamento delle filiere, perché riteniamo sia fondamentale per tutta l'agricoltura italiana, e specialmente per l’ortofrutta, un’organizzazione che tuteli i produttori agricoli”.

“La visita del sottosegretario Battistoni, accompagnato da altri rappresentanti parlamentari e dell’Amministrazione comunale di Orbetello – ha dichiarato il presidente di Conserve Italia, Maurizio Gardini - conferma l’attenzione delle Istituzioni verso un’eccellenza del made in Italy come il pomodoro, che sta vivendo una campagna molto delicata tra rincari nei costi produttivi, carenza di autotrasportatori e personale, effetti dei cambiamenti climatici. Tutti problemi ai quali la nostra filiera cooperativa 100% italiana sta dando risposte efficaci per non lasciare soli i produttori, confidando anche nel sostegno istituzionale ad ogni livello”.

“A tre settimane dall’avvio, la campagna del pomodoro in Maremma e nelle aree limitrofe sta dando buoni risultati nonostante le difficoltà registrate – ha aggiunto Gardini -. I nostri soci agricoltori, presenti con circa 900 ettari soprattutto nella Maremma tosco-laziale ma anche in altri areali della Toscana e in Umbria, sono attualmente impegnati nelle fasi della raccolta 100% meccanizzata e stiamo ritirando dai loro campi il 10% di prodotto in più rispetto ai programmi iniziali. Lo stabilimento sta operando a pieno regime grazie alla dedizione e alla professionalità dei 350 lavoratori coinvolti tra addetti fissi e stagionali, riuscendo così a lavorare in giornata tutto il pomodoro conferito. Stiamo mettendo in campo un grande sforzo per assicurare reddito ai nostri soci agricoltori e offrire prodotti di estrema qualità e sicurezza ai consumatori”.

“Questa campagna del pomodoro – ha concluso Gardini – conferma l’importanza dello stabilimento di Albinia, presidio di sviluppo, occupazione e legalità per tutta la Maremma e il sistema agroalimentare toscano. Questo sito produttivo ogni anno genera sul territorio un impatto economico pari a 7 milioni di euro tra stipendi, tasse, contributi e indotto per le aziende fornitrici. Inoltre, è un punto di riferimento per i soci tosco-laziali delle cooperative aderenti a Conserve Italia, che qui conferiscono pomodoro per un valore riconosciuto di oltre 7,5 milioni di euro all’anno”.

Conserve Italia è un Gruppo cooperativo con sede a San Lazzaro di Savena (Bo), leader in Italia nel settore della trasformazione alimentare, che associa oltre 14.000 produttori agricoli e lavora 550.000 tonnellate di frutta, pomodoro e vegetali in 13 stabilimenti produttivi, di cui 10 in Italia, 2 in Francia e uno in Spagna. Il fatturato del Gruppo Conserve Italia è di circa 900 milioni di euro. Conserve Italia dà lavoro in Italia a oltre 3.000 persone tra lavoratori fissi e stagionali e detiene marchi storici del made in Italy alimentare come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani.

Lo stabilimento di Conserve Italia ad Albinia di Orbetello (GR), fondato nel 1968, impiega oltre 350 lavoratori tra fissi e stagionali, con più di 30 fornitori stabilmente impegnati durante l’anno. Inoltre, genera un impatto economico sul territorio di oltre 7 milioni di euro annui calcolato tra stipendi, tasse, contributi e indotto per le aziende fornitrici. Rappresenta anche un punto di riferimento per i soci tosco-laziali delle cooperative aderenti a Conserve Italia, che lì conferiscono pomodoro per un valore di 7,5 milioni di euro all’anno.