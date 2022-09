Positiva la missione di For Mercato Ortofrutticolo di Cesena in Arabia Saudita

Logistica, trasporti, conservazione del prodotto, apertura di nuovi mercati, supporto a Macfrut. Agenda fitta di temi quella toccata del Mercato Ortofrutticolo di Cesena (For) nella missione in Arabia Saudita organizzata nei giorni scorsi dalla Regione Emilia-Romagna alla presenza degli altri mercati regionali (Bologna, Parma e Rimini).

“La missione è stata importante per tante ragioni – spiega Alessandro Giunchi, amministratore unico di For – Anzitutto perché ci ha fatto toccare con mano un mercato in espansione e molto importante per il settore ortofrutticolo italiano. Come già era avvenuto lo scorso anno a Expo Dubai, anche in Arabia abbiamo constatato il grande appeal del prodotto ‘made in Italy’, così come la centralità dei servizi di logistica, trasporto e conservazione del prodotto nella catena del freddo. In questa direzione molto importanti state le visite ai Mercati di Gedda e Riyad, gli incontri di business con gli importatori e la visita ad alcune catene della grande distribuzione”.

Giunchi allarga lo sguardo alla presentazione di Macfrut, fiera internazionale dell’ortofrutta, a cui ha preso parte in occasione della conferenza stampa a Riyad, alla presenza in sala di un centinaio di persone tra giornalisti e operatori. “Macfrut è la vetrina dell’ortofrutta italiana nel mondo. È il nostro biglietto da visita verso il mercato mondiale. La presentazione a Riyad ce lo ha confermato. Siamo tra i primi paesi in Europa nella produzione e leader mondiali nel campo delle tecnologie e proprio per questo dobbiamo fare squadra e presentarci uniti come sistema Paese”.