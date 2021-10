Pre-Cop26, Cingolani: “per combattere il cambiamento climatico servono mille miliardi di dollari”

“Al G20 Napoli è arrivata la consapevolezza di dover scendere al di sotto dei 2° di crescita della temperatura, ma oggi ci troviamo ancora al di sotto del tabellino di marcia. Sono cinque punti caratterizzeranno la Cop26. Dobbiamo accelerare la decrescita dell’aumento della temperatura entro i 2°. Il G20 genera l’80% dei gas serra, ma la Cop26 comprende anche altri paesi in cui 1 miliardo di persone non hanno accesso alla corrente elettrica. Questo significa che l’approccio alla transizione ecologica cambia a seconda della prospettiva. Non possiamo separare la strategia per combattere il cambiamento climatico con quella per una maggiore equità. Il secondo aspetto della Cop26 riguarda il costo del carbonio e come bilanciare il mercato mondiale, che potrebbe potrebbe rovinare l’obiettivo di ridurre la produzione del 55%, come previsto dagli accordi di Parigi".

Così Roberto Cingolani, ministro della transizione ecologica, alla sessione di inaugurazione del Pre-Cop26 alla Camera dei deputati.

"L’adattamento ai danni causati dal clima è il terzo pilastro della Cop26. Ci sono paese dove gli eventi estremi provocano problemi drammatici e quindi serve un intervento immediato, tramite la Rete di Santiago, che deve essere operativa quanto prima. Il quarto pilastro riguarda l’organizzazione di questi impegni: dobbiamo stabilire delle regole comuni, globali. Serve un consesso comune di rendicontazione dei gas serra, da raggiungere tramite un accordo massima. Devo dire che Sia al G20 di Napoli, che al Milano abbiamo raggiunto una bozza. Infine gli aspetti finanziari: a Parigi 2015 i paesi ricchi hanno promesso di raccogliere 100 miliardi l’anno, ma fino ad oggi siamo arrivati a 60. Sicuramente la pandemia per Covid è stata responsabile di questo calo, ma tutti hanno concordato che l’obiettivo va raggiunto. Questi 100 miliardi però non bastano. Ci rendiamo conto che questa cifra deve essere una scintilla per creare mille miliardi attraverso operatori privati e banche, così da ridurre le diseguaglianze. Dobbiamo ripensare le architetture finanziarie mondiali, tramite partenariati tra pubblico e privato e infine dobbiamo rivedere la fiscalità”.