Prezzi consumo, Istat: Beni alimentari accelerano (da +5,5% di marzo a +6,1%; +1,3% sul mese)

La stima definitiva di aprile accentua il rallentamento dell’inflazione registrato dai dati preliminari. Tale dinamica è imputabile per lo più all’inclusione del bonus energia (elettricità e gas) nel calcolo degli indici dei prezzi al consumo, resa possibile dalla disponibilità di stime sullaplatea dei beneficiari (estesa dal primo aprile fino a comprendere circa 5 milioni di famiglie, 3 per il bonus elettricità e 2 per il bonus gas, con valenza retroattiva dal primo gennaio 2022). Le tensioni inflazionistiche continuano tuttavia a diffondersi ad altri comparti merceologici, quali i Beni durevoli e non durevoli, i Servizi relativi ai trasporti e gli Alimentari lavorati,con la crescita dei prezzi del cosiddetto “carrello della spesa” che si porta a +5,7%.

LE DIVISIONI DI SPESA

Ad aprile il rallentamento tendenziale dei prezzi al consumo si deve prevalentemente ai prezzi delle divisioni di spesa che includono i prodotti energetici, ossia Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (da +28,3% di marzo a +24,7%) e Trasporti (da +11,0% a +9,7%), la cui crescita rimane però sostenuta (Prospetto 2 e Figura 2). Rallentano, sebbene in misura minore, anche i prezzi dei Servizi ricettivi e di ristorazione (da +4,7% a +3,6%) e invertono la tendenza quelli di Ricreazione, spettacoli e cultura (da +0,5% a -0,6%). Accelerano invece i prezzi dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (da +5,8% a +6,4%).

In termini di contributi, l’inflazione è quindi dovutaprincipalmente ai prezzi di Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+2,629 punti percentuali) e, in misura minore, dei Trasporti (+1,297) e dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+1,204). I contributi negativi vengono dai prezzi delle Comunicazioni (-0,083), di Ricreazione, spettacoli e cultura (-0,041) e dell’Istruzione (-0,005).

LE TIPOLOGIE DI PRODOTTO

Ad aprile il rallentamento della crescita su base annua dell’indice generale dei prezzi al consumo NIC (da +6,5% di marzo a +6,0%) si deve ai prezzi dei beni (da +9,8% a +8,7%), mentre accelerano quelli dei servizi (da +1,8% a +2,1%); il differenziale inflazionistico tra questi ultimi e i prezzi dei beni rimane quindi negativo (-6,6 punti percentuali), ma si riduce rispetto a marzo (quando era -8,0), pur rimanendo molto ampio.

Il rallentamento dei prezzi dei beni è imputabile prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici (da +50,9% di marzo a +39,5%; -5,8% il congiunturale) sia della componente regolamentata (da +94,6% a +64,3%; -12,5% sul mese) sia della componente non regolamentata (da +36,4% a +29,8%; -3,9% rispetto al mese precedente). Per il primo aggregato, pur continuando a registrare una crescita di grande ampiezza, rallentano sia i prezzi dell’Energia elettrica mercato tutelato (da +103,4% a +67,6%; -14,6% la variazione congiunturale) sia quelli del Gas di città e gas naturale mercato tutelato (da +86,5% a +62,4%; -9,9% su base mensile), che, rispetto ai dati diffusi in occasione della stima preliminare, tengono conto dell’applicazione del bonus energia. I recenti provvedimenti del governo hanno innalzato la soglia ISEE per usufruire del bonus da 8.265 a 12mila euro (mentre resta immutata quella di 20mila euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico) portando la platea dei beneficiari a circa 3 milioni difamiglie per il bonus elettrico e 2 milioni per il bonus gas.La disponibilità di stime relative al numero di famiglie in possesso dei requisiti per accedere al bonus (che viene corrisposto automaticamente, e non più su richiesta, e sotto forma di sconto in bolletta e non di rimborso per le utenze individuali) ha permesso di incorporarne gli effetti nella stima degli indici dei prezzi al consumo di aprile.

Nell’ambito degli Energetici non regolamentati rallentano i prezzi del Gasolio per i mezzi di trasporto (da +34,5% a +23,1%; -7,7% il congiunturale) e quelli della Benzina (da +26,4% a +13,0%; -9,5% sul mese), anche a causa della riduzione delle accise sui carburanti per autotrazione, varata nel decreto legge in vigore dal 22 marzo 2022 e confermata fino all’8 luglio. In accelerazione invece i prezzi del Gasolio per riscaldamento (da +37,4% a +45,7%; +6,3% il congiunturale) e quelli degli Altri combustibili solidi (da +4,1% a +4,8%; +0,7% su base mensile). L’integrazione dei bonus energetici nella stima dell’inflazione ha avuto un impatto anche sulla dinamica dei prezzi dell’Energia elettrica mercato libero (in accelerazione meno marcata rispetto alla stima preliminare, da +65,5% di marzo a +67,2%; +2,0% sul mese) e di quelli del Gas di città e gas naturale mercato libero che registrano una variazione congiunturale pari a +1,3%.

I prezzi dei Beni alimentari accelerano (da +5,5% di marzo a +6,1%; +1,3% sul mese) a causa di quelli degli Alimentari lavorati (da +3,9% a +5,0%; +1,6% il congiunturale), con aumenti generalizzati di tutti i prodotti che compongono questo aggregato. Rallentano invece, seppur di poco, i prezzi degli Alimentari non lavorati (da +8,0% a +7,8%; +0,8% su base mensile), a causa dei prezzi della Frutta fresca e refrigerata (da +8,2% a +7,7%; -0,9% la variazione congiunturale) e di quelli dei Vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate (da +17,8% a +12,0%; -0,4% sul mese).

L’accelerazione dei prezzi dei servizi (da +1,8% a +2,1%; +0,7% rispetto a marzo) si deve ai prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +1,0% a +5,1%; +2,8% la variazione congiunturale, quest’ultima dovuta anche a fattori di natura stagionale), causata dall’inversione di tendenza dei prezzi del Trasporto aereo passeggeri (da -8,5% a +57,5%; +42,6% sul mese) e, in misura minore, dall’accelerazione di quelli del Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne (+9,3% a +17,7%; +9,3% rispetto al mese precedente) e dalla flessione meno ampia dei prezzi del Trasporto passeggeri su rotaia (da -12,1% a -9,9%; +2,4% il congiunturale).

Da segnalare il rallentamento dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,3% a +2,4%) dovuto alla flessione più marcata dei prezzi dei Pacchetti vacanza (da -1,4% di marzo a -15,2%; -13,3% sul mese) e alla decelerazione di quelli degli Alberghi e motel (da +9,7% a +2,1%; +5,8% il congiunturale); tale dinamica è stata influenzata dal confronto con il dato di aprile 2021 che è stato imputato per la sostanziale indisponibilità di queste tipologie di servizi, dovuta all’emergenza sanitaria e alle restrizioni imposte dalle misure di contrasto della pandemia.

I DATI DEL TERRITORIO

Ad aprile l’inflazione decelera in tutte le ripartizioni geografiche (Figura 5), confermandosi al di sopra del dato nazionale nelle Isole (da +7,5% di marzo a +6,9%) e nel Nord-Est (da +6,7% a +6,4%) e pari al dato nazionale al Sud (da +6,7% a +6,0%), mentre si posiziona al di sotto nel Centro (da +6,1% a +5,7%) e nel Nord-Ovest (da +6,0% a +5,6%).

Nei capoluoghi delle regioni e delle province autonome e nei comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti (Figura 6) l’inflazione più elevata si osserva aBolzano (+8,1%), Trento (+7,5%) e Catania (+7,3%), mentre le variazioni tendenziali più contenute si registrano a Milano (+5,2%), Reggio Emilia (+5,0%) e Ancona (+4,8%).

LE DIVISIONI DI SPESA

Ad aprile, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) registra un aumento dello 0,4% su base mensile,spiegato dalla fine dei saldi stagionali prolungatisi in parte anche a marzo e di cui il NIC non tiene conto, e del 6,3% su base annua, da +6,8% di marzo (Prospetto 6). La revisione della stima preliminare, si deve, analogamente al NIC, all’inclusione nel calcolo degli indici dei prezzi al consumo del bonus energia (elettricità e gas), grazie alla disponibilità di stime relative alla platea dei beneficiari (estesa dal primo aprile fino a comprendere circa 5 milioni di famiglie, 3 per l’elettricità e2 per il gas, con valenza retroattiva dal primo gennaio 2022).

Il rallentamento dell’IPCA è spiegato, come per il NIC, dalla dinamica dei prezzi dei prodotti energetici, che determinano la decelerazione dei prezzi di Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (da +28,3% a +24,6%) e dei Trasporti (da +11,0% a +9,7%). Rallentano anche i prezzi dei Servizi ricettivi e di ristorazione (da +4,7% a +3,7%), mentre invertono la tendenza quelli di Ricreazione, spettacoli e cultura (da +0,6% a -0,7%). Accelerano invece i prezzi dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (da +5,9% a +6,5%).

GLI AGGREGATI SPECIALI

Con riferimento agli aggregati speciali dell’IPCA, rallentano i prezzi dei beni (da +10,0% a +8,9%; +0,2% rispetto a marzo), a causa dei prezzi dell’Energia (da +51,5% a +40,0%, -5,9% su mese), in particolare di quelli di Elettricità, gas e combustibili solidi (da +72,1% a +60,6%; -4,2% la variazione congiunturale) e dei prezzi dei Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti (da +31,1% a +19,5%; -7,8% rispetto al mese precedente). Da segnalare inoltre l’accelerazione dei prezzi dei Beni alimentari (incluse bevande alcoliche) e tabacchi (da +5,0% a +5,5%; +1,2% da marzo) e dei Beni non durevoli (da +1,7% a +2,6%; +1,0% su base mensile).

L’accelerazione dei prezzi dei servizi (cha passano da +2,0% a +2,4%; +0,8% rispetto al mese precedente) è dovuta essenzialmente a quelli dei Servizi relativi ai trasporti (la cui crescita passa da +1,0% a +5,0%; +2,8% la variazione congiunturale).

In accelerazione l’inflazione della componente di fondocalcolata al netto di energia e alimentari freschi (da+2,1% a +2,6%), quella al netto dell’energia, degli alimentari (incluse bevande alcoliche) e tabacchi (da +1,8% a +2,2%) e quella al netto dei soli beni energetici (da +2,7% a +3,1%).

Nel mese di aprile 2022 , si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un a diminuzione dell o 0,1 % su base mensile e un aumento del 6, 0 % su base annua ( da + 6,5 % del mese precedente) ; la stima preliminare era +6,2 % .

■ Il rallentamento dell ’inflazione su base tendenziale si deve prevalentemente ai prezzi de gli E nerget ici (la cui crescita passa da +50 ,9% di marzo a + 39,5 %) ed è imputabile sia alla componente regolamentata (da +94,6% a +64,3%) sia a quella non regolamentata (da + 36,4% a +29,8 %) . Decelerano anche i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,3% a +2,4%). Accelerano invece i prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +1,0% a +5,1%), quelli dei Beni alimentari lavorati (da +3,9% a +5,0%), quelli dei Beni durevoli (da +1,6% a +2,2%) e d ei Beni non durevoli (da +1,3% a +1,9%).

■ Pertanto, l ’“inflazione di fondo”, al netto degli energe tici e degli alimentari f reschi, accelera da +1,9% a +2,4 % e quella al netto dei soli beni energetici da +2,5% a +2,9%.

■ Su base annua rallentano i prezzi dei beni (da +9,8 % a + 8,7 %) , mentre accelerano quelli dei servizi (da +1,8% a +2,1%) ; si riduce quindi il differenziale inflazionistico negativo tra questi ultimi e i prezz i dei beni (da -8,0 punti percentuali di marzo a -6,6 ) .

■ I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona accelerano (da + 5,0 % a + 5,7 %) , mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto rallentano (da +6,5 % a + 5,8 %).

■ Il lieve calo congiunturale dell’indice generale è dovuto ai prezzi degli Energetici regolamentanti (-12,5%) e, in misura minore, di quelli non regolamentati (- 3 , 9 %) , la cui diminuzione è in parte compensata dalla crescita de i prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+2,8%), degli Alimentari lavorati (+ 1,6%), degli Alimentari non lavorati (+0,8%) e dei Beni non durevoli (+0,6%).

■ L’inflazione acquisita per il 2022 è pari a +5, 2 % per l’indice generale e a + 2,0 % per la componente di fondo.

■ L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) registra u n a umento su base mensile dello 0,4 % e del 6,3 % su base annua (da + 6,8 % nel mese precedente) ; la stima preliminare era +6,6% . L’aumento congiunturale dell’IPCA, a differenza del lieve calo registrato da l NIC, è spiegato dalla fine dei saldi stagionali prolungatisi in parte anche a marzo e di cui il NIC non tiene conto ; i prezzi di Abbigliamento e calzature registrano infatti un aumento congiunturale pari a + 5,5 %.