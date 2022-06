Produzione agricola, Patuanelli: Italia ha chiesto alla Commissione di estendere al 2023 le deroghe per i terreni a riposo

"La tematica è stata affrontata anche in sede di Consiglio Agrifish, a Bruxelles, anche la scorsa settimana. Abbiamo espresso forte preoccupazione per l'aumento dei costi dei mangimi e dei fertilizzanti per la zootecnia, chiedendo alla Commissione di adeguare misure adeguate. L'impennata dei prezzi dei fattori produttivi sta avendo conseguenze negative anche per l'attuazione dei programmi sottoscritti per l'Ocm che per lo sviluppo rurale. La Commissione ha invitato gli stati membri a sfruttare quanto previsto dal quadro programmatorio, ovverosia le misure nell'ambito dello sviluppo rurale e gli aiuti di stato. Inoltre la Commissione ha previsto provvedimenti, tra cui un aiuto straordinario per cui sono stati stanziati 500 milioni di euro di cui 48 milioni per l'Italia cofinanziabili al 200% se finanziati entro la prossima settimana. La possibilità di utilizzare le aree a riposo per gli obblighi di rinverdimento per le semine primaverili, l'aumento degli anticipi erogabili per le misure a superfice, l'erogazione di aiuti di stato con un massimale per azienda pari a 35mila euro e l'attivazione dell'ammasso privato per la carne suina. La Commissione, su richiesta dell'Italia e di altre 12 delegazione, il 7 aprile ha presentato una proposta di regolamento per attivare l'utilizzo fino al 5% dei fondi rurali per una erogazione fino a 15mila euro per le imprese agricole e fino a 100mila euro per quelle di trasformazione. L'Italia ha anticipato i pagamenti diretti entro il 31 luglio 2022, segnaliamo infine che nel consiglio del 13 giugno è stata ribadita da parte nostra la necessità di un intervento per una maggiore flessibilità alle OP, per adeguarsi alle mutate condizioni economiche, l'opportunità che le deroghe per le aree lasciate a riposo possano essere estese anche al prossimo anno, l'attuazione di corridoi marini per il trasporto di derrate ucraine".

Così Stefano Patuanelli, ministro delle politiche Agricole, risponde a interrogazioni sulle iniziative, in ambito europeo, per salvaguardare la produzione agricola (Cillis – M5S)