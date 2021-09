Prosek, Gagnarli (M5S): Richiesta croata tardiva e scorretta, Italia farà opposizione compatta per tutela Prosecco

Abbiamo due mesi di tempo per opporci in maniera ferma, concreta e motivata dinanzi a quello che rappresenta l’ennesimo attacco al made in Italy. Confidiamo nel lavoro che il ministro Patuanelli sta portando avanti: è il momento di essere compatti e uniti come Sistema Paese per tutelare il Prosecco italiano che, con 600 milioni di bottiglie, rappresenta un prodotto d’eccellenza nel mondo”. Lo dichiara la deputata Chiara Gagnarli, capogruppo M5S in commissione Agricoltura, in merito alla richiesta avanzata dalla Croazia di registrare la menzione tradizionale ‘Prosek’, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 22 settembre.

“La stessa Corte di Giustizia dell’Unione europea - aggiunge - si è recentemente espressa sul diritto dei consumatori a non essere indotti in equivoco da omofonie e rimangi di qualsiasi genere. Inoltre, sebbene quella del Prosek possa essere una loro dicitura storica, il Governo croato avrebbe dovuto avanzarne richiesta dieci anni fa durante i negoziati per aderire all’Unione europea. Ci opporremo fermamente, pertanto, nelle modalità previste per tutelare la nostra denominazione d’origine”.

“Come viene stimato, il fenomeno dell’italian sounding nel mondo supera i 100 miliardi di euro di valore, più del doppio del fatturato dell’export di prodotti autentici. Non possiamo permetterci di aggravare questa scenario, avallando la richiesta croata. Siamo certi che il Ministero delle Politiche agricole presenterà, con professionalità, competenza e in maniera compatta, una opposizione formale all’altezza così da far decadere la richiesta croata. Il Parlamento darà il suo pieno supporto alle azioni che si intraprenderanno” conclude Gagnarli.