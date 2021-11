Prosek, Zaia: Ora solo questione di timbri e carte. Colti con la pistola fumante. VIDEOINTERVISTA

“Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, ora il Ministero ha in mano tutti gli elementi dati da consorzi, regioni e stakeholder del settore per andare in Europa a battagliare. Questa vicenda è inammissibile perché si fa un attacco alla più grande denominazione al mondo e perché se dovessimo far passare questo principio, dell’attacco al Prosecco, come legittimo allora chiunque in Europa potrebbe ritrovarsi ad affrontare lo stesso problema, motivo per il quale anche chi produce Champagne sta sostenendo questa battaglia.

Così ad AGRICOLAE il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in merito agli sviluppi sul caso Prosek.

Questa vicenda ci mette di fronte ai burocrati europei, a questioni di carte e di timbri, ma il buon senso ci dice che la questione riguarda una produzione di 10mila bottiglie col nome Prosek, nient’altro che la traduzione del nome della città di Prosecco e che nulla ha a che fare con la Croazia. Stanno utilizzando un toponimo che è già stato utilizzato come riserva del nome per il prosecco. La città di Prosecco, nel triestino, è esattamente l’elemento per cui ci hanno dato la riserva del nome ed è evidente che non si possono dare due riserve del nome, o Prosecco o Prosek dunque.

Adesso dovremo dare battaglia perché non possiamo rinunciare a vincere questa partita, ma sono ottimista perché se vediamo le carte abbiamo ragione su ogni fronte. Avremo a che fare con gli uffici pieni di scartoffie di Bruxelles ma ci faremo ascoltare. “