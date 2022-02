Protocollo Anci-Anbi, Gargano: l’accordo sarà un vantaggio per acqua, risorse energetiche e agricoltura – VIDEOINTERVISTA

"Si tratta di un accordo tra due enti governati dal basso, dai cittadini eletti, che in un momento in cui vanno spesi tutti i fondi del PNRR si uniscono per quei piccoli comuni non strutturati che così avranno l'opportunità di condividere e concertare preventivamente di quelle risorse a tutto vantaggio della sicurezza e della disponibilità della risorsa per il potabile, per l'idroelettrico, per il fotovoltaico e per l'agricoltura".

Così Massimo Gargano, direttore generale Anbi, in occasione della presentazione del Protocollo d'intesa Anci-Anbi presso la Camera di commercio di Roma.