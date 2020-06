Un nuovo capitolo per la vicenda Psr Puglia. Con il Tar che interviene annullando ancora una volta la graduatoria e di conseguenza rimettendo in discussione quanto precedentemente determinato. In gioco 5mila richieste.

Da quanto apprende AGRICOLAE il TAR della Puglia ha annullato anche la graduatoria della Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento imprese per i giovani agricoltori “ e altre Sottomisure/Operazioni comprese nel Pacchetto Giovani.

Si legge nella sentenza:

sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2019, proposto da Marco Funiati, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Brunella Volini, Nadia Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Brunella Volini in Bari, Lungomare N. Sauro, 31-33;

Regione Puglia - Autorità Gestione Psr non costituitasi in giudizio;

nei confronti

Società Agricola Tenuta Corcioli, Giuseppe Leo non costituitisi in giudizio;

-per l'annullamento:

- a) della Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR PUGLIA 14 giugno 2019, n. 178 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e altre Sottomisure/Operazioni comprese nel Pacchetto Giovani, Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e ss.mm.ii., Aggiornamento graduatoria unica regionale approvata con DAdG 85/2018”, con tutti i relativi Allegati, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 20/06/19 n. 68, unitamente, per quanto occorra, a tutti i punteggi conseguiti dalle ditte utilmente collocate in graduatoria e specificati negli impugnati allegati;

- b) della nota trasmessa a mezzo Pec il 12/07/19 a firma della Dott.ssa Mariateresa D’Arcangelo, con cui la stessa, quale Responsabile della Sottomisure 6.1 e 4.1B., ha respinto l’istanza del ricorrente tesa alla revisione della graduatoria, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;

nonché, ove occorra:

- c) della Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR PUGLIA 30 marzo 2018, n. 85 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”. Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e altre Sottomisure/Operazioni comprese nel Pacchetto Giovani. Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e ss.mm.ii. Approvazione della graduatoria unica regionale”, con i relativi allegati,

- d) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché allo stato non conosciuto con particolare riferimento alla Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 25 luglio 2016, n. 248 (pubblicata nel BUR Puglia n. 87 del 28.07.2016), recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura O6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese. Sottomisura 6.1 “Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e altre Sottomisure/Operazione comprese nel Pacchetto Giovani. Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno”, compreso l'Allegato A, che costituisce parte integrante del provvedimento medesimo, e comprese le successive modifiche, integrazioni e precisazioni di cui alle seguenti Determine dell'Autorità di Gestione PSR Puglia: determina AdG n. 127 del 29.06.2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 6-7-2017), n. 147 del 14.07.2017 e n. 169 del 04.09.2017 (pubblicate nel BURP n. 87 del 28.07.2016).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Carlo Dibello nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2020 tenutasi telematicamente mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, quale titolare dell’omonima ditta individuale, ha partecipato all’Avviso Pubblico “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese. Sottomisura 6.1 Aiuto all’avviamento d’imprese per i giovani agricoltori e altre Sottomisure/Operazioni comprese nel Pacchetto Giovani”, indetto con Determinazione dell’Autorità di

Gestione PSR Puglia 25/07/2016/ n. 248.

2. Avviata la fase istruttoria e valutati gli Elaborati di Progetto, l’Autorità di Gestione PSR, con Pec 23/05/19, ha comunicato al ricorrente che “nell’EIP presentato dalla S.V. sono risultati non conformi i seguenti dati: l’investimento in ammodernamento fabbricati ed acquisto impianti, macchine ed attrezzature innovative per investimenti in filiera corta... risulta poco congruo comportando costi non commisurati alla dimensione del progetto”.

3. In data 31/05/19, il ricorrente ha contestato i rilievi regionali, fornendo le proprie controdeduzioni a riguardo.

4. L’Autorità di Gestione ha accolto le controdeduzioni e i rilievi forniti e, con propria Determinazione 30/03/18 n. 85, ha approvata la Graduatoria Unica Regionale, confermando l’utile collocazione del ricorrente alla posizione n. 1244, con punteggio di 148,70847736 ed ha disposto l’avvio della successiva fase di verifica dei requisiti di ammissibilità.

Per quanto qui di specifico interesse, all’attribuzione di tale punteggio l’Autorità di Gestione è pervenuta utilizzando ai fini della determinazione del punteggio relativo al Principio 2 attribuito agli Elaborati Informatici Progettuali (EIP) dei concorrenti un “valore medio di performance economica” (IPE) pari a 0,83119852.

5. Di seguito, però, il Tar Puglia, Sez. II di Bari, pronunciandosi sui ricorsi presentati da alcuni concorrenti avverso le determinazioni dell’Autorità di Gestione PSR, ha accolto le domande cautelari dei ricorrenti, sospendendo i provvedimenti impugnati e ordinando alla Regione Puglia di ricalcolare il valore di performance economico medio. In particolare, il Tar, dopo aver considerato che l’indice IPE utilizzato dall’Autorità di Gestione come parametro di selezione “sia stato verosimilmente alterato dalla mancata verifica preventiva dei dati contenuti nelle domande presentate”, ha ordinato alla Regione Puglia di “riconsiderare il valore di performance economica medio ricalcolandolo al netto di quelle (domande) per le quali dovesse essere confermata la non conformità dei dati” (cfr: Ordinanza Tar Bari, Sez. II, 25/09/18 n. 372).

6. In esecuzione di tale Ordinanza, quindi, la Regione Puglia: - ha ricalcolato il “valore medio di performance economica” (IPE), rideterminandolo nella misura di 0,71919774, a fronte dell’originario 0,83119852 (cfr: Doc. 5 - Determina Autorità di Gestione PSR Puglia 14/06/19 n. 178); - ed ha utilizzato il rideterminato “valore medio di performance economica” (0,719) per una nuova valutazione delle domande di gara, limitando però il nuovo esame solo agli EIP (Elaborati di Progetto) “dei giovani ricorrenti che presentano dati conformi o che hanno positivamente superato il contradditorio sulla non conformità dei dati”.

7. Con istanza 11/07/19, il ricorrente ha evidenziato alla Regione Puglia che, sulla base del rideterminato valore medio di performance economica” (0,71919774), avrebbe avuto diritto a un miglior punteggio rispetto a quello attribuitogli e alla sua conseguente ricollocazione in graduatoria.

8. E, tuttavia, l’Autorità di Gestione, con Pec 12/07/19 ha comunicato al ricorrente che “l’esito del contraddittorio poteva produrre esclusivamente la conferma o annullamento del punteggio già ottenuto sul princ. 2 dell’Operazione 4.1.B...” e, con Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 14/06/19 2019, n. 178, ha proceduto all’aggiornamento e alla pubblicazione sul BURP del 20/06/19 della Graduatoria Unica Regionale, collocando il ricorrente alla posizione n. 1388.

8. Con diffida 19/07/19, il ricorrente ha intimato alla Regione Puglia il ricalcolo del punteggio attribuitogli e la modifica della Graduatoria Unica, senza ricevere però riscontro alcuno.

9. Il ricorrente si è pertanto rivolto al Tar per ottenere l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con la rivalutazione della domanda sulla base del rideterminato indice IPE e la sua ricollocazione in graduatoria e con l’applicazione di ogni misura necessaria a dare tutela agli interessi lesi, sulla scorta del seguente unico gruppo di censure: I. Violazione par condicio tra i candidati – Erroneità dei presupposti – Ingiustizia manifesta - Eccesso di potere – Violazione di legge con riferimento al Principio 2 dell’Avviso inditivo.

10. La Regione Puglia si è costituita formalmente in giudizio con atto depositato in data 1 ottobre 2019, ed ha successivamente chiesto, con articolata memoria, che il ricorso venga respinto siccome infondato. Le parti hanno versato in atti ulteriori memorie difensive, attraverso le quali sono state ribadite le reciproche conclusioni. 11. La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 16 aprile 2020, tenutasi telematicamente ai sensi dell’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

Con unico gruppo di censure, il ricorrente lamenta, in sintesi, di essersi visto riconoscere un punteggio relativo all’applicazione del Principio 2, previsto tra i criteri di valutazione delle domande, frutto di illegittima condotta della P.a. Quest’ultima, nel dare esecuzione ad alcune pronunce cautelari della Sezione e, in particolare, alle ordinanze cautelari nn. 372 e 422 del 2018, emanate proprio con riferimento al sindacato giurisdizionale sollecitato da alcuni partecipanti sulla prima graduatoria unica regionale e, più in dettaglio, sulla corretta applicazione del medesimo principio, avrebbe erroneamente rideterminato il valore della performance economica medio posto a base del Principio, sulla sola base degli IPE dei ricorrenti e dei soggetti ammessi alla successiva fase di istruttoria tecnico amministrativa prevista dall’avviso di indizione della procedura selettiva. Ciò avrebbe, però, snaturato il senso delle pronunce cautelari, con le quali il Tar adito avrebbe, ben diversamente, imposto una rideterminazione del valore di performance economica medio che tenesse conto dei dati indicati da tutte le ditte partecipanti, sebbene depurati dei dati relativi alle domande di partecipazione “...per le quali dovesse essere confermata la non conformità dei dati...” L’Amministrazione regionale avrebbe, così, operato sulla base di due distinti valori relativi all’IPE, creando una disparità di trattamento tra i partecipanti alla selezione. Di diverso avviso la Regione Puglia, la quale ha più volte ribadito di essersi attenuta al contenuto delle pronunce cautelari rese dal Tar nella vicenda, senza incorrere in alcuna illegittimità.

Il ricorso è fondato ed è da accogliere in relazione alla erronea determinazione del valore della performance economica medio, operata dalla Regione Puglia in esecuzione delle sopra citate pronunce cautelari rese dal Tar nella vicenda oggi all’esame, ma anche nel contesto di un più ampio contenzioso giurisdizionale avente ad oggetto, in particolar modo, la corretta applicazione del criterio di valutazione delle domande dei partecipanti, di cui al Principio 2 dell’Avviso Pubblico.

Giova, sul punto, rammentare che, la Sezione, con sentenza resa su ricorso n. 906/2019, ha fugato i dubbi interpretativi sorti in merito alla corretta esecuzione da dare alle sopra citate ordinanze cautelari, così da chiarire il dirimente aspetto, anche ai fini della presente controversia, della doverosa e appropriata attività di riesame regionale da svolgere per la corretta determinazione del valore della performance economica media, in vista della attribuzione di un punteggio aderente alle realtà aziendali effettive dei partecipanti alla gara.

La motivazione della sopra citata pronuncia giurisdizionale è, pertanto, qui richiamata per formare parte integrante della presente decisione.

“Non è in discussione il dato fattuale: è, cioè, incontroverso che la Regione abbia proceduto al ricalcolo della media ai fini dell’individuazione dell’indice I.P.E. procedendo a verificare i relativi dati soltanto con riferimento alle aziende ammesse alla fase successiva dell’istruttoria tecnico-amministrativa, oltre alle aziende ricorrenti. Ciò che è in discussione è l’interpretazione delle indicazioni contenute nelle ordinanze cautelari (e, in particolare, nell’ordinanza pronunziata in relazione a questa specifica fattispecie) sulla scorta delle quali si è proceduto alla nuova istruttoria e alla riformulazione della graduatoria. Più in dettaglio, sostiene l’impresa ricorrente che le ordinanze suddette avrebbero imposto una ridefinizione dell’indice in questione fondata su di un’operazione di ricalcolo della media dei valori riferito a tutte le aziende concorrenti alla concessione dei benefici in questione; poiché, diversamente opinando, il riequilibrio e il rispetto della par condicio auspicato dalla Sezione decidente sarebbero stati aggirati, riproducendo –mutatis mutandis- la stessa alterazione del valore medio di performance economica, emersa in sede di istruttoria e confermata dagli stessi uffici regionali. In altri termini, il ricalcolo del valore medio con riferimento ad una solaparte delle domande pervenute (quelle già ammesse alla fase successiva) ne determinerebbe una grave alterazione, considerato il riscontro di un indice elevatissimo di dati non veritieri. L'Amministrazione regionale avrebbe, quindi, snaturato il senso del dettato cautelare e dato corso ad un'istruttoria soltanto parziale, peraltro in assenza di criteri e parametri oggettivi, ai quali ancorare l'espletamento di tale attività. Il Collegio ritiene di condividere tali considerazioni. Il senso del giudicato cautelare va ricostruito sulla scorta del dato testuale complessivamente considerato, interpretando i singoli passaggi l’uno attraverso l’altro e tenuto conto della ratio dell’ordine impartito: quella di consentire un recupero del valore medio effettivo in discussione che, unitamente agli altri criteri, ha verosimilmente alterato l’esito della selezione; ferma restando la possibilità del ripescaggio limitata alle aziende ricorrenti in questo giudizio e nei giudizi similari. Del resto, anche il Consiglio di Stato –in sede di appello cautelare proposto nell’ambito del presente giudizio- ha suggerito un’interpretazione di segno analogo, rinviando alla motivazione delle precedenti ordinanze cautelari nn. 4412 e 4393 del 2019, entrambe pronunziate in fattispecie perfettamente sovrapponibili. In particolare, si riporta la motivazione dell’ordinanza 4393/2019: “ ritenuto che l’appello cautelare, pur nella sommaria delibazione qui consentita, non sia sprovvisto del necessario fumus boni iuris, in quanto: a) le difese svolte dalla Regione Puglia confermano il carattere parziale dell’istruttoria, in particolare con riguardo al riesame condotto con riferimento alle posizioni dei soli soggetti ammessi e ricorrenti; b) giustificano tale modus procedendi assumendone la sua piena conformità al dictum cautelare (ord. n. 36/2018) il quale tuttavia, lungi dal voler imporre il rifacimento della graduatoria per categorie di soggetti partecipanti, dopo aver segnalato le esigenze “di riequilibrio e di rispetto della par condicio”, ha circoscritto i propri effetti alle parti del giudizio ed in tal senso ha suggerito all’amministrazione di «valutare il possibile ripescaggio del ricorrente per un’eventuale collocazione in graduatoria, previa verifica della regolarità dei dati dallo stesso dichiarati», con la conseguenza che è quindi quantomeno dubbio che l’insieme di tali disposizioni si dovesse intendere nel senso poi tradotto nell’attività di riesame qui in contestazione, mentre è chiaro che la stessa tutela cautelare non sarebbe stata in alcun modo compromessa da un riesame esteso alle posizioni di tutti i soggetti partecipanti al bando; c) eccepiscono una presunta novità delle censure svolte nell’appello cautelare che, tuttavia, non pare trovare riscontro nel contenuto del ricorso di primo grado, essendo questo inteso a contestare in termini generali, sia pure mediante esemplificazione di soluzioni alternative che avrebbero più correttamente potuto essere praticate dall’amministrazione, l’effetto di alterazione della par condicio che sarebbe derivato dalla sostanziale modificazione delle regole di formazione della graduatoria;...”.

In conclusione, il ricorso va accolto sulla scorta delle argomentazioni che precedono. Considerata tuttavia la complessità della vicenda e l’incertezza dei relativi esiti finali, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,

per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 tenutasi telematicamente ai sensi dell’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020 n.18 con l'intervento dei magistrati.

Era già stato scritto:

PSR PUGLIA, TAR ANNULLA CIRCOLARE ADG E CIRCA 100 IMPRESE DOVRANNO RESTITUIRE CONTRIBUTO OTTENUTO

Da quanto apprende AGRICOLAE in data odierna il Tar, con sentenza di merito, avrebbe annullato la circolare dell'allora ADG riguardante le modalità operative di verifica del DURC per le imprese beneficiarie di PSR Puglia. In particolare il tribunale avrebbe verificato plurime illegittimità a seguito delle quali aziende già escluse e non in possesso dei requisiti previsti dal bando furono riammesse e individuate come destinatarie di contributivi europei. La Regione Puglia sarebbe stata condannata alle spese e alla restituzione dell'equivalente. Ad oggi ci sarebbero circa 100 aziende che dovrebbero restituire il contributo ottenuto. La questione si riferisce alla mis. 4.1 del Psr Puglia relativa agli investimenti struttutali per aziende agricole. Si tratta di un altro duro colpo all'amministrazione regionale dopo quella di qualche settimana fa quando il Tar dispose l'annullamento della graduatoria (sempre della stessa misura) perché la regione aveva fatto istruttoria solo su parte di domande e non su tutte come aveva chiesto il Tar stesso.

