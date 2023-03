Qualivita, McDonald’s. Lollobrigida: accordo per valorizzare filiera Pachino. Scelta intelligente che punta su made in Italy di qualità

“Sono qui in un simposio nel quale si promuove anche una marca, non è mia abitudine ma ho mantenuto un impegno: ho approfondito il percorso di McDonald’s, ho fatto una richiesta e loro l’hanno attuata

L'idea non l'ho avuta io, ma loro l’avevano già attuare con la cipolla di Tropea, ovvero di inserire nello sviluppo del mercato dei prodotti più deboli. Difatti il Pomodoro Pachino soffre disciplinari di produzione esteri, il nostro è ad alta sostenibilità a partire dal packaging.

In un quadro globalizzato la concorrenza è enorme.”

Così il ministro Masaf, Francesco Lollobrigida, nel corso dell’incontro “Dare valore all’Italia: i protagonisti del Made in Italy a confronto sul valore delle filiere e dei territori“, organizzato da McDonald’s con la partecipazione di Fondazione Qualivita.

“Mc Donald's è una ottima impresa che modula l’offerta a seconda delle dinamiche di mercato vincenti. Nel marzo 2006 ha la prima crisi delle vendite e deve rispondere, e lo fa cercando nela filiera italiana quel processo di integrazione della qualità del prodotto secondo una distribuzione ad ampio raggio a livello nazionale.

Una sfida interessante che dimostra come il marchio Italia è un marchio in continua crescita.

C’è una distinzione tra consumatore e cittadino che è anche consumatore, noi siamo l’unico soggetto che ha capacità di discernimento secondo criteri di qualità, ovvero il livello critico secondo il quale scegliamo dove e cosa mangiare.

Io voglio ringraziare tutti quelli, McDonald's compreso, che hanno rimesso la qualità nel meccanismo distributivo.

C'è stata una educazione al consumo maggiore e McDonald's ha raccolto una sfida: la qualità può essere un valore aggiunto.

Le filiere agricole mantengono la qualità in un'epoca in cui le nostre certezze sono venute meno: la libertà durante la pandemia, l'energia con la guerra russo ucraina, e l'indipendenza dell'Europa che in assenza di energia e cibo invece non esiste. Oggi siamo consapevoli di doverci organizzare.

Molti paesi hanno supply chain alternative a quelle classiche, noi come Europa dobbiamo ragionare su fonti alternative di approvvigionamento.

C’è una scelta politica da fare, voglio costruire un asset del mediterraneo per difendere i prodotti, agganciandoli alla storia dei territori e dei marchi.

Se scegliamo la qualità il nostro prodotto diventa attrattivo, oggi però convincere la distribuzione a vendere meno e di qualità è difficile, ma significherebbe anche sprecare di meno.

Se infatti compri un prodotto di maggiore qualità ne sprechi di meno, ma per il Sistema ha un impatto inferiore: questa è la sfida per nazioni come la nostra che non possono competere sulla quantità ma sulla qualità.

In Italia abbiamo abbattuto il vecchio modello che standardizzava ed privo di qualità: oggi McDonald's è un altra cosa e lo ammetto anche io che contrastavo quel modello.

Oggi McDonald’s è un modello di filiera che funziona e utilizza le migliori energie.

Grazie per il lavoro fatto su filiere deboli e di Pachino, in Italia con questo modello sarete al primo posto in questo modello di distribuzione.

Voi siete multinazionale che avete fatto scelta intelligente e compatibile col nostro modello di sviluppo.”