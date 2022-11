Question time Camera, Cibo sintetico. Lollobrigida: Italia in prima linea per difendere cibo naturale, è battaglia di civiltà

“Il governo è fortemente contrario ad ogni produzione di cibo sintetico. Contrasteremo in ogni sede questa produzione che spezza il legame millenario tra cibo e territori, si tratta di un mezzo pericoloso per distruggere l’unione tra produzione di cibo e agricoltura. Si cancella così ogni distinzione culturale a favore di un’unica dieta omologata e con gravi ricadute sociali sui produttori agricoli. Il nostro paese sarà in prima linea per difendere il cibo naturale, eccellenza del Made in Italy.

Quest’anno raggiungeremo la soglia sull’export di 60 mld euro, un valore da proteggere e salvaguardare da tutti i tentativi di omologazione, di cui il cibo sintetico rappresenta l’apice e la forma estrema.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del question time alla Camera.

“La contrarietà è anche di forma ambientale, giacché sono alti i livelli di emissioni prodotti dai bioreattori. C’è poi il rischio di desertificate i nostri territori poiché gli agricoltori permettono anche di preservare il territorio. C’è infine il piano sanitario perché non esistono studi consolidati sugli effetti del cibo sintetico sulla salute.

L’Italia sta manifestando in Ue la ferma opposizione sull’immissione nel mercato di un prodotto che con difficoltà definisco latte, carne o pollo. Attribuisco un valore qualitativo alla produzione degli alimenti. Difendiamo con la nostra scelta ambiente, salute e molto altro che sintetizzo come la difesa della civiltà dai nuovi barbari che agiscono in nome di una cultura che non ha nulla a che fare col progresso e che rischiano di cancellare la nostra tradizione e modello di sviluppo.”