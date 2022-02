Quirinale. Battistoni: Da Mattarella discorso di alto profilo che richiama a responsabilità

“Un discorso di alto profilo che richiama alla responsabilità del Parlamento e dell’Esecutivo in un momento in cui l’Italia ha bisogno di sentire vicine le Istituzioni e i suoi rappresentanti”. È quanto dichiara in una nota il senatore e sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni, in merito al discorso pronunciato dal Presidente Sergio Mattarella nell’aula di Montecitorio di fronte al Parlamento riunito in seduta comune.

“L’appello all’unità, alla responsabilità dei partiti, alla centralità del Parlamento e dei cittadini ci deve spingere a superare gli steccati ideologici e di convenienza politica per promuovere, in ogni sede, il valore dell’unità. Avendo questa consapevolezza e questa volontà di intenti – aggiunge Battistoni – saremo in grado di raggiungere quel bene supremo che è la crescita del nostro Paese. Una crescita che non può prescindere da una maggiore qualità della nostra democrazia che, sono convinto, sarà legata alla capacità con la quale saremo in grado di affrontare il futuro e le riforme di cui l’Italia ha bisogno, come ha avuto modo di sottolineare nel suo discorso il Presidente Mattarella”, conclude Battistoni.