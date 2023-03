Raccolta legname, De Carlo: risolto un grande problema, da oggi stop multe a chi pulisce alvei. VIDEOINTERVISTA

“Gli agricoltori prendevano delle multe per fare ciò che è normale, cioè pulire gli alvei dei fiumi per evitare esondazioni. Prima venivano multati per questo, oggi non lo saranno più. Inoltre c’è un fondo, una dotazione di mezzo milione di euro che servirà a far crescere consapevolezza ed educare sull’importanza di un’attività come questa, ed anche a fare altri progetti. La velocità di questo governo è da segnalare, l’emendamento nella finanziaria e il decreto del ministro a marzo è l’esempio di come se si vuole si può. Questa infine è la risoluzione di un grandissimo problema che noi tutti sindaci abbiamo e per il quale fino ad oggi ci eravamo sentiti impotenti.



Così ad AGRICOLAE Luca De Carlo, presidente della 9 commissione Senato, in occasione della presentazione del decreto sulla raccolta della legna alla Camera.