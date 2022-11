Rapporto Ismea Qualivita, Bertinelli (Parmigiano Reggiano): le IG preservano aree rurali da abbandono, hanno un ruolo strategico per rilancio paese. VIDEOINTERVISTA

"Oggi è un ulteriore momento per sancire l'importante delle indicazioni geografiche per questo paese. Si tratta della Dop Economy e parliamo di 19 miliardi di euro, che corrispondono il 20% del valore dell'agroalimentare di questo paese e di oltre il 21% dell'export. E' evidente di come le IG sono uno strumento per far ripartire l'Italia perché, come ha sottolineato il ministro, non possono essere delocalizzate, questo valore qui viene prodotto e qui viene valorizzato. Basta pensare al Parmigiano Reggiano che da lavoro direttamente a 50mila persone, inoltre le IG vengono prodotte in luoghi dove altrimenti non ci sarebbe presidio o allevamento: non c'è abbandono delle aree, non ci sono borghi disabitati. Ecco perché momenti come questi ne mettono al centro il ruolo strategico e questo governo ha le idee ben chiare su come le IG possono essere un grande strumento di rilancio".

Così ad AGRICOLAE Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, a margine della presentazione del Rapporto Ismea Qualivita 2022.

"Stiamo vivendo un periodo senza precedenti, per i costi di produzioni a tutti i livelli, dal bestiam"Rapporto Ismea Qualivita, all'energia, fino ai tassi di interessi: tutto sta toccando la redditività e lo scopo è riallineare il prezzo ai costi di produzione, trovando nuovi mercati", conclude Bertinelli.