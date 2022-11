Rapporto Ismea-Qualivita, Lollobrigida: difendere e valorizzare Made in Italy puntando sulla qualità. VIDEO

"Dobbiamo difendere e valorizzare i prodotti tipici italiani che sono l’elemento più forte che abbiamo. L’Italia non può dipendere dalla quantità, ma deve saper investire sulla qualità. Abbiamo mantenuto l’impegno di genere inalterati quei vantaggi che servivano a compensare le criticità che l’agricoltura ha avuto in questi anni. Cercheremo di tradurre in atti e fatti concreti quella che è la sovranità alimentare con un fondo specifico che permetta di rendere più indipendente la nostra nazione. Poi c’è la ricerca che è un altro elemento importante perché senza ricerca non si va lontani. Dobbiamo essere competitivi rispetto al mercato mondiale, cercando di qualificare ancora meglio i nostri prodotti, senza però perdere il loro valore essenziale.”

Così il ministro delle politiche agricole e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida a margine della presentazione del Rapporto Ismea Qualivita 2022.

“C’è poi un intervento molto importante che cercheremo di utilizzare al meglio anche per il nostro mondo produttivo, che è di 500 mln in favore dei più deboli e potrebbe essere utilizzato per sostenere alcune filiere produttive importanti", prosegue.

"Parlerò con il ministro Sangiuliano per utilizzare la rete museale per promuovere i nostri prodotti e viceversa, questo è un modo per rendere interdisciplinare le qualità della nostra nazione, come il turismo. Dobbiamo valorizzare la rete per permettere ai nostri imprenditori agricoli di promuovere i nostri prodotti in loco, ma possiamo anche ragionare con il nostro ministero della Salute per certificare la difesa dalle aggressioni a livello europeo e mondiale e che traggono in inganno i consumatori finali. Ci può arrivare una mano per evitare di raccontare che la carne sintetica fa bene, che il vino dealcolizzato è per forza sana e per altre amenità come il Nutriscore, dove olio di oliva e coca cola vengono valutate in maniera opposta", conclude Lollobrigida.