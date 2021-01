Razzante: Imprese a rischio fallimento. Ristorazione e turismo in default. No a buocrazia e sprechi di denaro

Crisi politica, crisi economica, crisi sanitaria. Una combinazione pericolosa per qualsiasi Stato e ordinamento democratico, soprattutto perché a funzionare bene rischiano di essere sempre di più le organizzazioni mafiose. Nei momenti di crisi, in generale, le forze antagoniste di quelle democratiche approfittano maggiormente del caos e delle fragilità del mercato legale.

Abbiamo chiesto a uno dei massimi esperti del settore, il Prof. Ranieri Razzante, docente di Legislazione antiriciclaggio nell’Università di Bologna, quali sono le reali minacce che l’Italia deve affrontare in questo delicato periodo.

Professor Razzante, qual è la sua valutazione generale dell’emergenza in Italia in questo momento storico?

"Il mix letale delle tre crisi che stiamo vivendo non solo non va sottovalutato, ma bisogna urgentemente intervenire per riempire i buchi creatisi nell’ordinamento costituzionale e nell’economia del Paese, altrimenti dobbiamo seriamente temere per l’ordine pubblico e per la nostra convivenza civile. Troppe persone ancora sono in stato di totale abbandono dal punto di vista reddituale, mentre la politica dà un pessimo esempio".

Quali sono a suo avviso i settori maggiormente a rischio? Qualche giorno fa il Cerved ha pubblicato dati allarmanti su comparto turistico: cosa ne pensa?

"L’analisi del Cerved, unita a quella del Centro studi della Confcommercio, dovrebbe far rabbrividire chiunque, poiché si parla di un settore devastato e sull’orlo del collasso. Voglio ricordare che solo riferendoci a società di capitali (quindi non considerando i pubblici esercizi a dimensione familiare), circa 15.000 ristoranti su 33.000 sono a rischio di fallimento, laddove i ricavi del comparto sono calati del 56% nel 2020. Circa 3.000 su 8.000 hotel sono in chiusura, mentre oltre 2.000 su 4.300 agenzie di viaggi, sempre secondo il Cerved, sono a rischio di default. In ogni caso, secondo Confcommercio, oltre 300.000 imprese hanno chiuso e molte altre chiuderanno. Dove si pensa di collocare tutta la manodopera persa? Non certo in cassa integrazione o distribuendo redditi di sostegno".

A quali altre imprese potrebbero nuocere le conseguenze delle chiusure da lockdown?

"Fermo restando che il Covid è pericoloso e va combattuto, le chiusure a scacchiera e spesso immotivate stanno producendo crisi a catena sull’indotto legato al turismo, tra cui spicca l’agro-alimentare, nonché sul made in Italy in generale".

Quali sono i rimedi secondo lei più immediati ed efficaci?

"Proprio oggi è stata resa pubblica la nuova classifica di Transparency International sulla diffusione della corruzione, che vede l’Italia al 52esimo posto tra i Paesi virtuosi, su 180 totali esaminati. Fermo rimanendo che l’indicatore può non essere totalmente attendibile, il vero problema, già noto, ma in questo periodo esasperato, è la burocrazia. Dobbiamo snellire le norme relative agli affidamenti pubblici, all’accesso dei cittadini ai servizi, i controlli antimafia, gli adempimenti legati alle norme anticorruzione e sugli appalti. Nei controlli siamo bravi, non c’è bisogno di ingessare il mercato con lacci regolamentari che rallentano l’inserimento di nuovi investitori e la creazione di nuovo lavoro. La criminalità organizzata sta sopperendo alle carenze dello Stato nel sostegno alle imprese e alle fasce più deboli: i soldi ci sono ma vengono mal gestiti ed arrivano in maniera tardiva e insufficiente. Molte imprese, soprattutto quelle della ristorazione, sono già passate di mano; molti negozi e immobili sono stati ceduti a prezzi più che dimezzati. Senza dire delle inchieste in atto sulle forniture di presidi medici di prima necessità: laddove le ipotesi venissero confermate, saremmo di fronte a uno dei più grandi sprechi di denaro pubblico, e molti altri potranno essere perpetrati all’arrivo delle risorse del Recovery fund. Mi pare stiamo prendendo tutti questi rischi troppo alla leggera".