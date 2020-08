RAZZANTE: OMS HA COMMISSIONATO UNA COMMISSIONE CON MARIO MONTI. ITALIANI STANCHI DI PROFESSORI NECESSITANO VELOCITÀ E LIQUIDITÀ PER ECONOMIA REALE

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha commissionato una commissione! Si tratta di quella che dovrà occuparsi della salute e lo sviluppo sostenibile (testualmente) nell'era del post-covid. Al di là della scelta sulla presidenza italiana, affidata al professor Mario Monti, è bene approfondire quali dovrebbero essere le competenze e le finalità di un organismo, l'ennesimo, anch'esso formato da un numero cospicuo di membri, di varie estrazioni professionali e regionali. L'Italia notoriamente non ha una felice esperienza in tema di commissioni di esperti, e non tanto perché detti esperti non fossero all'altezza del ruolo loro affidato, ma solo perché - a mio avviso - non sono stati ben definiti i loro compiti ed utilizzati i risultati delle loro ricerche e proposte.

La logica delle istituzioni collegiali, e più in generale degli organi a composizione plurisoggettiva (ad esempio, i consigli di amministrazione delle società imprenditoriali), è precipuamente quella dell'apporto di esperienze e know how per finalità di accrescimento di produttività, redditività, efficacia ed efficienza di processi, procedure e della gestione degli enti che li hanno istituti. Nel caso di specie, il progetto è più ambizioso ed impegnativo, dato che si vorrebbe affidare alla commissione la formulazione di raccomandazioni sugli investimenti e le riforme atte a migliorare la resistenza dei sistemi sanitari e di assistenza sociale nei 53 stati membri della parte europea dell'Oms.

Intanto, una prima e banale riflessione ci porta a dire che la salute non ha bisogno di commissari, ma di scienziati e medici! In ogni caso, da questo punto di vista le strutture a presidio della sanità pubblica e privata vengono coordinate da precise regole statuali, che mi paiono immodificabili a livello di moral suasion. Mi si potrà obiettare che la commissione annovera tra i suoi componenti anche scienziati e imprenditori dei settori interessati. Ma le perplessità circa l'utilità finale della relazione, che si dovrà presentare entro il mese di settembre del 2021, rimangono ancorate quanto meno al fattore temporale. Le emergenze come il covid si governano con strategie di breve e medio periodo, con azioni legate per lo più alla imprevedibilità di eventi come le pandemie. L'unica programmazione possibile, e che invece scarseggia ancora sia a livello OMS che istituzionale, italiano ed europeo, è quella delle risposte dell'ordinamento economico e giuridico tese alla ricostruzione ed alla prospettazione di un futuro rassicurante per i cittadini. In un mio studio, appena pubblicato sulla Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, ho enumerato una serie di priorità, molto banalmente legate all'osservazione dell'esistente, con le sue potenzialità e lacune. In primis, occorrono ,senza ulteriori attese politico-burocratiche, robuste iniezioni di liquidità, al massimo entro il prossimo ottobre, nel sistema dell'economia reale. Interventi strutturali e pochi bonus, creazione di cantieri non solo per grandi opere, ma di elaborazione di progetti tesi alla ricomposizione di un tessuto sociale slabbrato in più parti dall'emergenza ancora in corso. Governi forti capaci di decidere in poche ore, e attuare ancora prima, misure di semplificazione per l'accesso al mercato (o per il mantenimento delle quote già acquisite nel medesimo) delle strutture medio-piccole. Non solo in Italia, anche questo è banale ricordarlo, il tessuto imprenditoriale che sta già rimettendo in moto l'economia è quello delle PMI e delle professioni intellettuali, queste ultime soprattutto inspiegabilmente trascurate da qualsiasi progettualità. Urge inoltre un ripensamento totale dei settori della ricerca e dell'istruzione, non solo con la caratterizzazione della "sostenibilità", concetto che da me per primo non credo molti abbiano realmente compreso.

Ad esempio, è sostenibile mantenere lo smart working? Le scuole e le università senza studenti? Il settore del turismo senza agevolazioni consistenti e finalizzate alla promozione di quanto il nostro paese non avrebbe nemmeno bisogno di mostrare? Cosa dire poi delle riforme fiscali e pensionistiche, delle politiche energetiche e di tutela del territorio? Credo che i cittadini italiani ed europei siano stufi di professori, tavoli e commissioni, mentre attendono con ansia decisioni illuminate dalla rapidità e dalla forza rassicurante di governi solidi e coesi

Ranieri Razzante

Direttore crstitaly.org

-RIPRODUZIONE RISERVATA-