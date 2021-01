Registro Cereali, Confagricoltura: prorogare per modificare escludendo agricoltori e allevatori. Attuale testo prevede obbligo anche per Supermercati

"Abbiamo chiesto come Agrinsieme che in sede di conversione del Milleproroghe fosse previsto un rinvio a giugno per le misure attuative e l'entrata in vigore del Registro telematico sui cereali. L'obiettivo è condivisibile e la trasparenza la vogliamo tutti. Con questo provvedimento si genera infatti una radiografia completa di tutto il flusso della materia prima cerealicola, dati importanti per capire come va il mercato. Soprattutto in tempi di trattativa di prezzi.

Ma è stato attuato in maniera troppo restrittiva e generalizzata e rischia di mandare in default i soggetti coinvolti, soprattutto gli agricoltori e gli allevatori".

Così ad AGRICOLAE Confagricoltura in merito al Registro Telematico sui cereali su cui - a seguito della lettera che Italmopa, Assalzoo, Anacer e Assitol hanno inviato al Mipaaf - si è aperta una discussione.

"In teoria anche i supermercati, per come è scritto l'emendamento, dovrano istituire un registro di carico e scarico. Cinque tonnellate è una soglia troppo rigida, occorre bilanciare l'obiettivo di una maggior trasparenza di mercato con il carico burocratico e amministrativo sulle aziende. Per questo è necessaria una proroga e capire come coniugare veramente al meglio il provvedimento. Ma servirebbe una misure legislativa per poterlo modificare", prosegue la Confederazione degli imprenditori agricoli.

E putroppo la legge non lascia spazio al decreto attuativo per temperare il provvedimento. Chiunque detenga 5 tonnellate di cereali l'anno è obbligato e sanzionabile in caso di mancata osservanza.

"Abbiamo ancora un po di tempo per modificare l'impianto nella direzione di un alleggerimento degli oneri cercando di escludere gli agricoltori e gli allevatori, la parte iniziale e finale della filiera", concludono.