Relazione annuale Enpaia, Freni (Mef): Garantire maggiore flessibilità nelle possibilità di investimento delle Casse. Da soli non si va da nessuna parte, Casse e Governo lavorino insieme. VIDEO

"Il mio è un intervento non su ciò che, pur avendo avuto questa delega nello scorso Governo, è stato fatto per il mondo delle casse ma su ciò che vorremmo fosse fatto in questo Governo, ovviamente con l'ambizione di ritrovarci il prossimo anno a dare risultati ancora migliori di questi. Ma vi prego ove dovessi il prossimo anno presentarvi ancora queste scuse rimandatemi a casa, perché ovviamente se quest'anno può essere accettabile dire cosa vorremmo fare, l'anno prossimo mi auguro che come Governo potremo dire ciò che abbiamo fatto e non ciò che vorremmo fare. Un punto di partenza secondo me, che deve contraddistinguere l'attività del decisore politico rispetto alle casse è coraggio e realismo. Coraggio di rompere quella foresta pietrificata che da troppo tempo impedisce di camminare all'interno del mondo della gestione degli investimenti delle casse, rompendo una foresta pietrificata che impedisce quella flessibilità che io credo necessaria e strutturale per il mondo delle casse. Una foresta pietrificata che non ci consente ancora oggi di avere una gestione del comparto investimenti nel mondo delle casse adeguata a quello che è il mercato di oggi. Personalmente ho la mia ricetta e credo che una maggiore flessibilità nelle possibilità di investimento delle casse sia corretta, senza ovviamente abiurare al ruolo di controllo e di gestione che il Ministero dell'economia e il Ministero del lavoro devono avere sul mondo delle casse. Ma il controllo deve essere in buona parte successivo e non necessariamente sempre preventivo. Il controllo deve essere un controllo a cornice e non puntuale, quindi il vecchio tema del Regolamento Investimenti forse è il caso che noi tutti ci si metta seriamente con una prospettiva ma anche con realismo a ripensarlo e ripensarlo nell'ottica di garantire al mondo delle casse quella flessibilità di cui ha bisogno.”

Così Federico Freni, sottosegretario Mef, nel corso della relazione annuale Enpaia 2022.

“Il mondo delle casse non è più il mondo delle casse che conoscevamo negli anni 90, tanto meno quello che conosciamo nel 2000. È un mondo in cui le basi contributive vanno impoverendosi, ma non perché le gestioni non funzionano, ma vanno impoverendosi perché la società va impoverendosi, perché il mondo delle libere professioni non è più a livello reddituale e a livello di composizione numerica, quello che era negli anni 80 90 e 2000. Quindi dobbiamo essere in grado di lavorare insieme, le casse e il Governo. Il Governo deve ragionare insieme alle casse e le casse devono ragionare insieme al Governo: da soli non si va da nessuna parte."