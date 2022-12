Relazione annuale Enpaia, Piazza: Inflazione quasi al 12% ma capacità del mondo agricolo e forza di Enpaia fanno ben sperare, risponderemo alla crisi. VIDEOINTERVISTA

“Molto positivo il bilancio dell'evento di oggi, sia per i nostri numeri sia soprattutto per l'interesse che è stato espresso poi anche negli interventi dei relatori. L'apprezzamento per Enpaia ci onora e anche ci preoccupa, perché dobbiamo continuare a macinare risultati positivi in un anno, il 2022, che non è certo il 2021 e con il tasso di inflazione esploso quasi al 12%. Questo ci fa preoccupare però la forza e l'organizzazione di Enpaia e la capacità dell'agricoltura, anche nelle difficoltà di continuare a produrre ed essere resiliente rispetto alle criticità, ci fa ben sperare. Specialmente per come hanno rappresentato più di qualche economista molto blasonato anche recentemente, che la seconda parte del 2023 dovrebbe esserci una ripresa e quindi questo ci fa ben sperare per continuare a dare quei risultati che i nostri iscritti si aspettano e che è il nostro compito e la nostra strada maestra.”

Così Giorgio Piazza, presidente Enpaia, nel corso della relazione annuale Enpaia 2022.