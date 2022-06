Remilk manda le vacche in pensione, obiettivo eliminare dalla dieta alimentare il cibo di origine animale. La Danimarca apre lo stabilimento più grande al mondo per produrre latte senza mucche

"Creare un vero caseificio con zero mucche suona come una scienza futuristica, ma il metodo che utilizziamo per realizzare questa magia è in realtà piuttosto antico!"

Così si legge sul sito dell'azienda israeliana Remilk, fondata nel 2019, che punta alla produzione in scala di proteine vaccine ottenute mediante fermentazione e che ora, nella città danese di Kalundborg, forte di un finanziamento da 120 mln dollari, si appresta ad aprire lo stabilimento più grande al mondo (70mila metri quadri).

"L'arte del Remilk sta nel miracolo della fermentazione!" spiega l'azienda israeliana. "Copiamo il gene responsabile della produzione delle proteine ​​del latte nelle mucche e lo inseriamo nel lievito. Il gene agisce come un manuale, insegnando al lievito come produrre la nostra proteina in modo altamente efficiente. Mettiamo quindi il lievito nei fermentatori dove si moltiplica rapidamente e produce vere proteine ​​del latte, identiche a quelle prodotte dalle mucche. Queste preziose proteine ​​vengono poi combinate con buone vitamine, minerali, grassi e zuccheri non animali (quindi senza colesterolo o lattosio) per formare ogni immaginabile latticini!"

Questa la procedura dietro al latte di sintesi prodotto da Remilk, la cui applicazione può essere dunque essere estesa, ad esempio, anche alla produzione di formaggi, gelati, dolci e yogurt. Il tutto per un giro d'affari pari a 60 mld in cinque anni, frutto di una produzione di latte in sintesi che equivarrebbe a quella di 50mila vacche in un anno.

Latte e formaggi -giurano dalla Remilk- che sono indistinguibili nelle proprietà organolettiche da quelli di origine animale ed anzi col vantaggio di essere privi di lattosio, colesterolo, ormoni e antibiotici.

"L'alba di una nuova era? Pensiamo di sì" è lo spot accattivante su Instagram, mentre sul sito spiegano la rivoluzione in atto: "Sappiamo che stiamo per fare qualcosa di enorme. Così enorme che cambierà letteralmente il mondo."

Sostenibilità ambientale e benessere animale sono le parole d'ordine dell'azienda. Le stesse parole che d'altronde tanto piacciono all'Europa che tra un consesso e l'altro ha visto negli ultimi anni moltiplicarsi le start up e le aziende dedicate al cibo di sintesi, che promette di soppiantare quello di origine animale, in nome della salute del pianeta ma i cui benefici sull'ambiente, sulla salute umana e sulla sostenibilità economica e sociale del comparto primario sono ancora tutti da dimostrare.

"Il caseificio di oggi ha un prezzo irragionevole. L'industria casearia tradizionale è distruttiva per il nostro pianeta e gli animali e richiede così tante delle preziose risorse della Terra: semplicemente non è più sostenibile" recita uno degli slogan che campeggiano a tutta pagina sul sito, seguito poco più in basso da un altro: "È giunto il momento per noi di raccogliere la sfida e reimmaginare ancora una volta la creazione del nostro cibo".

"Dobbiamo salvare il nostro pianeta", questa la mission dell'azienda israeliana, che punta il dito sul settore zootecnico.

"L'industria del bestiame non è solo responsabile di quasi tante emissioni di gas serra quante l'intera industria aeronautica e marittima messe insieme, ma è anche la principale causa della deforestazione delle nostre foreste pluviali, i polmoni verdi della Terra. E l'industria lattiero-casearia spinge le mucche oltre i loro limiti fisici naturali causando loro un grande dolore, il tutto per garantire che stiamo ottenendo la nostra soluzione per il latte."

"È giunto il momento di passare a un sistema alimentare ecologico" spiega l'azienda, che passa a illustrare i numeri del caseificio made in Remilk che emette fino al 97% in meno di gas serra, con solo l'1% della terra, il 4% della materia prima e meno del 10% dell'acqua rispetto alla produzione casearia tradizionale. E senza arrecare dolore agli animali. Il tutto -assicurano- in linea con l'obiettivo delle Nazioni Unite di raggiungere emissioni zero entro il 2050.

E così come avviene per il modello zootecnico tradizionale, l'altra linea di azione è quella che muove sulla comunicazione ai consumatori, con speciale riguardo a quelli di domani, cioè i giovani.

"Abbiamo scelto di collaborare con iniziative sociali incentrate sulla sicurezza alimentare, la sostenibilità e l'istruzione e contribuendo ad esse regolarmente. E incoraggiamo il nostro staff a prendere parte a panel, conferenze e conversazioni aperte con studenti di tutte le età, esponendoli al lavoro che svolgiamo e al ruolo che le proteine ​​alternative svolgono nell'assicurare un domani migliore per tutti noi."

Mandare le vacche in pensione, ma non solo. L'obiettivo di Remilk è ben più vasto: eliminare dalla dieta alimentare il cibo di origine animale. Lo spiega direttamente al The Times of Israel il fondatore e CEO Aviv Wolff:

"Eliminare la necessità di animali nel nostro sistema alimentare è l'unico modo per soddisfare la crescente domanda del nostro mondo senza distruggerla nel processo. Intendiamo aumentare enormemente le nostre capacità di produzione per produrre prodotti lattiero-caseari nutrienti, deliziosi e convenienti che manderanno le vacche in pensione anticipata. Non una singola cellula viene prelevata da una mucca, poiché anche il gene è un gene completamente sintetizzato. Non ci sono animali in nessuna parte del processo"

Wolff è un ex comandante di combattimento in un'unità delle forze speciali dell'IDF. Dopo otto anni di servizio militare, ha lavorato in diverse startup fino a fondare Remilk. Il suo partner Ori Cohavi ha un dottorato di ricerca in biochimica delle proteine ​​presso il Weizmann Institute of Science e in precedenza ha condotto attività di ricerca e sviluppo in aziende biotecnologiche - si legge in un altro articolo del quotidiano israeliano.

Un altro passo dunque verso quella dieta unica universale che vuole bandire dalle tavole mondiali i prodotti d'origine animale, in nome di una sostenibilità ambientale che oggi sembra favorire esclusivamente le grandi industrie del food sintetico, e non solo.

Era stato scritto: